Заява державного секретаря США стосовно автокефалії УПЦ

Державний секретар США Майк Помпео опублікував заяву стосовно автокефалії Української Православної Церкви. Заява була опублікована на сайті Державного департаменту США у п'ятницю, 19 жовтня.

"Сполучені Штати підтверджують свою рішучу підтримку свободи релігії та свободи членів релігійних груп, включаючи українську православну громаду, сповідувати свою віру згідно з їх переконаннями, без зовнішнього втручання.

Ми підтримуємо право українців молитися так, як вони обирають, і сподіваємось, що це право будуть поважати всі. Толерантність, стриманість і розуміння є ключовими елементами забезпечення того, щоб люди, які сповідують різні релігії, могли жити і процвітати разом у спокої. Ми закликаємо церковних і урядових чиновників активно просувати ці цінності у зв'язку з рухом до створення автокефальної Української Православної Церкви".

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