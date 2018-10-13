Томос можливий вже до кінця 2018-го року - архімандрит Кирило (Говорун)

Вселенський Патріархат у Константинополі може ухвалити рішення про надання Україні томосу вже до кінця 2018-го року. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив архімандрит Кирило (Говорун), професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Інституту Хаффінгтон. Кирило Говорун - колишній голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви.

Є сподівання, що вже до кінця року мабуть Константинополь прийме остаточне рішення, якого від нього чекають

Раніше Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Православній церкві України. У четвер речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook опублікував текст рішення Вселенського Патріархату, у якому йдеться про те, що Вселенський патріархат підтримує надання автокефалії українській церкві.

Наступним кроком до отримання Україною томосу має стати Собор українських православних церков та обрання глави Помісної церкви, який і отримає томос від Священного Синоду у Константинополі.

"Паралельно із Собором українських православних церков - у Константинополі буде продовжуватись процес надання томосу. Наступним кроком Константинополя має бути засідання Священного Синоду, на якому буде розглянуте питання про томос", - розповів архімандрит Кирило (Говорун).

За словами архімандрита, рішення Синоду можна чекати наприкінці року, хоча на відміну від процесу в Україні, який може бути гнучким, Константинопольский процес таким не є.

"Він залежить від багатьох чинників у тому числі - реакції інших церков", - розповів архімандрит, - "Але є сподівання, що вже до кінця року мабуть Константинополь прийме остаточне рішення, якого від нього чекають".

Саме Православна церква Московського патріархату в Україні має найбільше право скористатись рішенням Константинопольского патріархату

Архімандрит також відзначив, що відповідно до рішення Синоду, саме Православна церква Московського патріархату в Україні має найбільше право скористатись рішенням Константинопольского патріархату.

"У status quo перед рішенням Константинополя від 1686-го року (коли Київську метрополію було підпорядковано Московського патріархату від Константинопольского - прим. ГА), до якого нинішє рішення Синоду, повернуло ситуацію, мало місце наступне: існувала Київська метрополія, яка була заснована Константинопольским патріархатом і була піпорядкована йому. Константинополь пізніше передав її у керування Москві. З того часу, вона стала принаймні адміністративно часткою Московської церковної адміністрації. Але тепер, коли Константинополь відмінив своє рішення від 1686-го року, Українська православна церква Московського патріархату і є тою метрополією, має повернутись до Константинополя від підпорядкування Москві", - розповів архімандрит.

При цьому він заявив, що не очікує від УПЦ МП того, що там почнуть виконувати рішення Синоду.

"Я не думаю, що це станеться", - відзначив архімандрит.

При цьому він заявив, що поінформований про підтримку ідеї автокефалії з боку священиків УПЦ МП та розділив позицію речників цієї церкви та її священиків.

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