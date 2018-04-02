Заява Трампа про роль США в Сирії викликає чимало запитань у Вашингтоні

Експерти вважають, що «Ісламська держава» стала меншою загрозою, ніж раніше, але в Сирії є й інші виклики
Вашингтон задається питаннями про майбутню роль Америки в Сирії після того, як президент Дональд Трамп відзначив прогрес в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» і заявив, що «дуже скоро» США вийдуть з конфлікту в цій країні.
У самій Сирії «Ісламська держава», фактично, не відіграє помітної ролі в громадянській війні, втративши величезні території.
Саме на це звернув увагу Трамп минулого тижня.
«Ми, до речі, нищимо ‘Ісламську державу’, і дуже скоро будемо виходити з Сирії. Нехай цим займаються інші», - сказав президент.
Ми, до речі, нищимо ‘Ісламську державу’, і дуже скоро будемо виходити з Сирії
Ми, до речі, нищимо ‘Ісламську державу’, і дуже скоро будемо виходити з СиріїДональд Трамп
Схоже, ця заява застало зненацька багатьох вашингтонських чиновників, включаючи співробітників Держдепартаменту.
«Я не знаю. Не знаю, - заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт у відповідь на запитання. - Я б рекомендувала вам звернутися за роз'ясненнями до Білого дому».
Для Сета Джонса з Центру стратегічних і міжнародних досліджень хороша новина полягає в тому, що «Ісламська держава» втратила контроль.
Міжнародні експерти в галузі безпеки прийшли до висновку, що угруповання більше не є тією бойовою силою, якої вона колись була, проте в Сирії і за її межами залишаються виклики, які США і їх союзники не можуть ігнорувати.
«Поки існують слабкі, неефективні, у багатьох випадках нелегітимні уряди, у різних угруповань буде можливість використовувати цю територію для притулку та проведення атак в цих країнах, а також в якості стартового майданчика для зовнішніх атак, - говорить Джонс. - За нашими оцінками, в Сирії досі перебувають від 30 до 50 тисяч джихадистів, які можуть перетнути кордон і проникнути до Туреччини».
Поки що американські військові продовжують свої операції. Представник Пентагону повідомив, що завдання американських військових - розгром «Ісламської держави» - залишається незмінним.
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