Різким збільшенням обстрілів на Донбасі стурбовані західні посольства, експерти

На Заході висловлюють стурбованість через різке збільшення обстрілів та загиблих солдатів на сході України.

Чому Франція, Німеччина та Кремль продовжують неправдивий наратив про “припинення вогню”, коли 22 українських солдати вбиті з того часу, як його підписали.

Генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі закликав Німеччину та Францію припинити розмови про нібито “припинення вогню”, і натомість рекомендує їм притягтнути Росію до відповідальності за агресію. Ходжес нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA). CEPA описує себе, як "дослідницький центр відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього".

“Чому Франція, Німеччина та Кремль продовжують неправдивий наратив про “припинення вогню”, коли 22 українських солдати були вбиті з того часу, якого його підписали. Коли Берлін і Париж почнуть притягати Кремль до відповідальності?”, - пише у Твітері Бен Ходжес.

Він також додав: “Важкі бої. На Донбасі повідомили про 4 фатальних випадки з українського боку”.

Посольство США в Україні також висловило співчуття з приводу загибелі українських солдатів поблизу м. Шуми і закликало Росію припинити насильство.

“Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні”.

Відреагувала на зростання обстрілів на сході України Канада.

Посольство Канади в Україні заявило: “Канада засмучена і нажахана вбивством чотирьох солдатів на Донбасі. Наші найщиріші співчуття родинам загиблих. Ми закликаємо Росію поважати режим “припинення вогню” та свої міжнародні зобов'язання, припинити підживлювати агресію проти України та приєднатися до переговорного процесу про мир”.

Про погіршення військової ситуації на сході України написали експерти Центру східних досліджень у Польщі.

Збільшення кількості інцидентів може використовуватись Росією для того, щоб спровокувати Україну.

Зокрема дослідники пишуть про “активізацію ресурсів та розвідки Російської Федерації, мобілізацію озброєних груп сепаратистів” на окупованих територіях східної України.

Кампанії із дезінформації у ЗМІ є важливим елементом зростання цієї напруги, - мовиться у статті.

“Збільшення кількості інцидентів може використовуватись для того, щоб спровокувати Україну вдатися до операцій у відповідь, які Росія потім презентує, як акт невиправданої агресії”, - йдеться у статті Центру.

"З початку цього року 20 українських солдатів загинули під час військових операцій на сході України, це значне зростання порівняно з 2020 роком", - пишуть у Твітері польські експерти.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, 26-го березня на Донбасі сталося різке загострення ситуації. Внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військових.

27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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