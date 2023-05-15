На саміті в Ісландії ухвалять рішення щодо реєстру збитків України, завданих війною – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на саміті Європейської ради в Ісландії, який розпочнеться 16 травня, буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни.

«У Рейк’явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я рішуче підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший, у напрямку російської компенсації», – сказала фон дер Ляєн у Брюсселі 15 травня.

Саміт у Рейк’явіку проходитиме 16-17 травня 2023 року.

У лютому 2023 року Міністерство юстиції повідомило, що уряд Нідерландів погодився на створення в Гаазі міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Планується, що цей реєстр стане частиною механізму репарацій за шкоду, яких Росія завдала українським громадянам, бізнесу та державі.

У міністерстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

На засіданні того дня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».

У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».