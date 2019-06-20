Зеленський зустрівся з бізнесом і пообіцяв не заважати працювати

На зустрічі президента Зеленського з бізнесом багато жартували. Зайшовши до зали, президент запитав в аудиторії, чому вони встають. Одного з виступаючих похвалив за зелену краватку. А розповідаючи про те, як олігархи відбудовуватимуть Донбас, сказав, що Ігор Коломойський «інвестуватиме дуже великі гроші в інфрастуктуру Донбасу, але він про це ще не знає».

Перша зустріч новообраного глави держави з підприємцями вийшла представницькою

Перша зустріч новообраного глави держави з підприємцями вийшла представницькою. Поспілкуватися прибули понад 500 менеджерів провідних бізнесових спільнот: Європейської бізнес-асоціації, Спілки підприємців України, IT-Ukraine і Американської торговельної палати.

Від президента пролунали втішні заяви. Володимир Зеленський планує зробити так, щоб держава не заважала бізнесу працювати. Бізнес діятиме у комфортних умовах, без корупції і рейдерства. В Україну вже за кілька років вишикується черга інвесторів, а за рейтингом doing business країна (яка зараз на 71-у місці) увійде до топ-десятки країн світу.

Оплески присутніх президент зірвав повідомленням про те, що скасував штрафи за порушення касової дисципліни. Як повідомив Володимир Зеленський, загалом він скасував 167 указів свого попередника, й умови для ведення бізнесу віднині будуть сприятливіші.

Президент пообіцяв підприємцям податкову амністію на пільгових умовах, демілітаризацію фіскальних служб, масштабну приватизацію, обмеження монополій. І – ніяких преференцій, однакові правила гри для всіх.

Відтак поступився трибуною лідерам бізнес-спільноти, сказавши, що «лиш місяць як працює президентом» і «хоче більше послухати».

Підприємці хвалили Зеленського за наміри. Казали, що готові підписатися під кожним його словом. Проте хочуть дізнатися про те, як він збирається сказане реалізувати.

«Дефолту ж не буде?», – стурбовано перепитувала очільниця Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко.

«Дефолту не буде!» – заспокоював президент.

«Європейський курс збережеться?» – непокоїлись топ-менеджери компаній.

Європейський курс обрав український народ, і ми не можемо його змінити

«Європейський курс обрав український народ, і ми не можемо його змінити», – запевняв Зеленський.

Піклуватися про закордонні компанії, які вже зараз працюють в Україні, закликав новообраного президента очільник Американської торгової палати Андрій Гундер.

«Одне прохання – піклуйтеся про них. Це буде найкращий поштовх для зростання економіки», – сказав Гундер.

Як він додав, для росту економіки України передусім потрібні прямі іноземні інвестиції. Саме вони дають нові робочі місця і нові технології, які рухають економіку вперед.

Керівник Американської торгової палати назвав 10 стратегічних кроків для економічного зростання України. Перше і головне – це, за його словами, верховенство права, справедливі суди, Антикорупційний суд.

«Компанії не шукають преференцій, а шукають справедливості», – наголосив Гундер. Як він сказав, якби ця умова була реалізована, мільйони американських компаній були б готові інвестувати в Україну.

Дивіться також: Сильна економіка і жорстка імміграційна політика - головні акценти передвиборчої кампанії Трампа