Зеленський повідомив, що говорив з Байденом про ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський написав в соцмережах, що він обговорив з президентом США Джо Байденом ситуацію на Донбасі.

"Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі", - написав Зеленський. Він додав, що США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні.

Байден та Зеленський цими днями беруть участь в кліматичному саміті в Глазго в Шотландії.

Як повідомляв "Голос Америки", в понеділок в Пентагоні прокоментували повідомлення в західних ЗМІ про накопичення військ Росією поблизу кордонів з Україною.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що оборонне відомтсво США знає про "публічні повідомлення про незвичну російську військову діяльність поблизу України і продовжить консультації із союзниками та партнерами з цього питання".

Він запевнив, що США уважно спостерігають за ситуацією в регіоні.

Американське видання The Washington Post писало, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Запад-2021» півтора місяці тому.

Видання вказувало, що у соціальних мережах почали з’являтися відео, де видно переміщення великої кількості військової техніки на півдні та заході Росії.

Українська розвідка не підтвердила ці повідомлення.

«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано», - сказано в офіційному повідомленні з Києва.

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