Помилки, яких треба уникати Зеленському - оцінка історика

У короткотерміновій перспективі новообраний президент України Володимир Зеленський міг би втратити підтримку в українському суспільстві лише, якби припустився "кричущих", незрозумілих громадськості помилок стостовно олігарха Ігоря Коломойського. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив політичний коментатор, історик Тарік Сиріл Амар, який працює в університеті Коч у Стамбулі. Раніше Амар працював у Колумбійському університеті США .

На мою думку, це та сфера у якій Зеленський, якщо припуститься жахливих, дивних помилок, може наразитись на дуже серйозні проблеми дуже швидко

У вівторок ЦВК оприлюднила офіційний результат виборів президента України. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

На думку Таріка Амара (інтерв'ю з ним було записано до повідомлення ЦВК) у найближчій перспективі, провідним викликами для Зеленського є відносини із парламентом України та вибори до Ради.

Корупція,бідність, невпевненість українців у майбутньому та вплив олігархів в Україні будуть довготермірновими викликами преред Зеленським, вважає експерт.

Їх вирішенню, на його думку, можуть сприяти обіцяна Зеленським ліквідація недоторканості народних депутатів, президента, провідних чиновників та суддів, а також - перезавантаження анти-корупційних інститутів за допомогою оновлення керівництва та запрошення іноземців на ключові посади.

На думку Амара, українці не сприймуть помилок Зеленського у питанні обмеження впливу олігархів.

"Тлом ситуації із Коломойським звісно ж є націоналізація "Приватбанку" у 2016-му році, по суті - викуп цього банку надзвичайно дорогою ціною, коштом платників податків", - відзначив Амар, - "На мою думку, це та сфера у якій Зеленський, якщо припуститься жахливих, дивних помилок, може наразитись на дуже серйозні проблеми дуже швидко".

Як відомо, у квітні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Президент України Петро Порошенко тоді скликав засідання Ради національної безпеки і оборони з даного приводу.

"Радіо Свобода" нагадує, що у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Після націоналізації банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Чи буде він здатен стримати їх, з тим, щоб подолати? Не знаю, але саме цього від нього очікують українці

Група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP у квітні повідомила, що українські олігархи Коломойський та Боголюбов зуміли вивести з України 5,5 мільярда доларів, використовуючи дочірню компанію "Приватбанку" на Кіпрі".

"Національний банк України розглядав кіпрський філіал "Приватбанку" так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх. Через це чиновники так і не встановили, що готівка, яка переводилась на Кіпр, залишала Україну", - дійшли висновку у OCCRP .

Історик Тарік Сиріл Амар у коментарі "Голосу Америки" відзначив, що вважає ймовірність "помилок" Зеленського щодо Коломойського дуже низькою.

"Він заявляв, що олігархів треба прибрати з політики та позбавити їх впливу на ЗМІ. Це прекрасні цілі. Але Зеленський також зазначав, що економічний вплив олігархів ускладнює виконання цих завдань, бо удар олігархів у відповідь може обернутись безробіттям, тощо", - каже Амар, - "Я погоджуюсь з ним у тому, що олігархи мають сильні позиції. Чи буде він здатен стримати їх з тим, щоб подолати? Не знаю, але саме цього від нього очікують українці".

Окрім того політолог не вважає істотною загрозу того, що Зеленський міг би не закінчити президентський термін, або раптово втратити підтримку.

Якщо він зазнає невдачі за кількома ключовими напрямками, а особливо у сфері боротьби із корупцією та протидії впливу олігархів - важко буде передбачити наслідки

Як повідомлялось, на зустрічі Петра Порошенка із прихильниками минулого тижня, Порошенко у відповідь на заклики прихильників погодився, що готовий повернутись на Банкову "через рік". Порошенко подякував їм за підтримку і сказав, що має на меті перемогти на виборах до Ради та повернутись на Банкову після наступних президентських виборів.

"Зеленський не лише переміг на виборах - він переміг із неймовірним відривом, який був бу винятковим у будь-якій країні, політичній системі та демократичній країні. Тож на поточний момент він має надзвичайно широку підтримку в Україні в цілому", - прокоментував можливість падіння популярності Зеленського Амар.

"Звісно ж він може розчарувати виборців. І якщо він зазнає невдачі за кількома ключовими напрямками, а особливо - у сфері боротьби із корупцією та протидії впливу олігархів - важко буде передбачити наслідки", - відзначив Амар.

Навіть падіння популярності Зеленського не обернулося би зростанням популярності Порошенка, вважає історик.

Навіть падіння популярності Зеленського не обернулося би зростанням популярності Порошенка, вважає історик.

"Довіра до самого Порошенка надзвичайно низька. Думаю, що певний відсоток виборців Зеленського - це ті, хто голосував саме проти Порошенка. І мені важко уявити, що він міг би змінити цю ситуацію".

Як відзначив історик, новітня історія України знала прецеденти повернення до влади політиків, які, як здавалось, були відкинуті суспільством.

"Я у жодному разі не порівнюю Порошенка та Януковича у загальних рисах. Але є цікава паралель у тому сенсі, що мало хто міг би передбачити, що після того, що Янукович намагався зробити у 2004-му та 2005-му, ніхто не міг очікувати, що він повернеться на політичну вершину. На жаль, він зумів. Тому я не стану відкидати подальші політичні перспективи Порошенка".