Президентка ЄБРР нагадала Зеленському про важливість дотримання в Україні принципів корпоративного управління ОЕСР

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо в розмові з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня підкреслила важливість втілення стандартів корпоративного управління ОЕСР в банківському секторі. Про це Рено-Бассо розповіла в інтерв'ю кореспондентці Української служби "Голосу Америки".

"Стандарти корпоративного управління є ключовими. Ми чітко про це говоримо владі. Лише цього тижня я розмовляла з президентом Зеленським стосовно того, що повне втілення принципів ОЕСР в стандартах управління є абсолютно необхідним для довіри до банківського сектору", - сказала Рено-Бассо.

Питання дотримання стандартів корпоративного управління в державних банках піднімали на зустрічі з головою Національного банку України цього тижня і посли "Групи Семи".

Посли "підкреслили важливість належного корпоративного управління у державному банківському секторі, відповідно до рекомендацій ОЕСР, та зазначили, що продовжують підтримувати сильний незалежний НБУ, який сприяє економічній стабільності та процвітанню", - йдеться в повідомленні дипломатів розміщеному в соцмережах.

Повне інтерв'ю Президентки Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо читайте на сайті "Голосу Америки" згодом.

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