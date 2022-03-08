Зеленський розповів британським парламентарям «про 13 днів війни, яку ми не розпочинали»

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до депутатів британського парламенту з української столиці, на підступах якої відбуваються бої з російськими військами.

Переповнена зала Палати громад палко вітала слова Зеленського, який почав з того, що хоче розповісти «про 13 днів війни, яку ми не розпочинали».

Ми ще ніколи не слухали звернення від лідера європейської країни, столицю якої зараз досягають російські гармати.

Перерахувавши найбільш трагічні і героїчні події кожного з тих днів український лідер проголосив, що Україна «буде боротися до кінця», щоб захиститися від російського вторгнення.

Зеленський повторив знамениті слова британського прем'єр-міністра Вінстона Черчілля в часи Другої Світової війни про готовність «битися у лісах, на полях, на берегах і на вулицях» у боротьбі з німецькими нацистами 1940 р.

Український керівник подякував Великій Британії за підтримку і попросив далі тиснути на Росію санкціями.

«Будь ласка, збільшуйте тиск санкціями на агресора. Будь ласка, визнайте Росію терористичною державою», - сказав він.

Одразу після Зеленського до парламенту звернувся прем’єр-міністр Борис Джонсон, який підкреслив: «Ми ще ніколи не слухали звернення від лідера європейської країни, столицю якої зараз досягають російські гармати».

«Ми будемо діяти допоки президент Путін не зазнає провалу у цій війні і до часу, коли Україна знову буде вільна», - заявив Джонсон під схвальні вигуки парламентарів.

Лідер опозиційної Лейбористської партії у парламенті Кір Стармер заявив, що лейбористи повністю підтримують дії уряду Консервативної партії, спрямовані на підтримку України.

Російське вторгнення в Україну «нагадує нам, що наша свобода і демократія безцінні», - підкреслив Стармер.

З підтримкою України та курсу уряду у цьому напрямку виступив також лідер фракції Шотландської національної партії у британському парламенті.