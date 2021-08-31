Зеленський обговорить з американськими законодавцями протидію Росії та «Північний потік-2»

Президент Зеленський обговорить з американськими законодавцями питання «Північного потоку-2», потребу протидіяти зловмисному впливу Росії в Центральній та Східній Європі, а також зусилля, направлені на зміцнення американсько-українських відносин.

Зустріч Зеленського з членами групи підтримки України в Палаті Представників США запланована на перше серпня.

На середу також запланована зустріч президента Зеленського у Білому домі з Президентом Байденом, де лідери торкнуться питань безпеки, енергетики, стратегічного партнерства, просування реформ в Україні та співпраці у подоланні пандемії.

Зранку в середу Володимир Зеленський відвідає Арлінгтонський цвинтар та музей Голокосту.

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