Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Зеленський обговорить з американськими законодавцями протидію Росії та «Північний потік-2»

  • Голос Америки

Президент Зеленський обговорить з американськими законодавцями питання «Північного потоку-2», потребу протидіяти зловмисному впливу Росії в Центральній та Східній Європі, а також зусилля, направлені на зміцнення американсько-українських відносин.

Зустріч Зеленського з членами групи підтримки України в Палаті Представників США запланована на перше серпня.

На середу також запланована зустріч президента Зеленського у Білому домі з Президентом Байденом, де лідери торкнуться питань безпеки, енергетики, стратегічного партнерства, просування реформ в Україні та співпраці у подоланні пандемії.

Зранку в середу Володимир Зеленський відвідає Арлінгтонський цвинтар та музей Голокосту.

Читайте також: "Westinghouse та «Енергоатом» підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Візит Зеленського до Вашингтона"

Facebook Forum

Відео - найголовніше

Лісова пожежа «Калдор» в Каліфорнії. Відео
Embed
Лісова пожежа «Калдор» в Каліфорнії. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00

Лісова пожежа «Калдор» в Каліфорнії. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG