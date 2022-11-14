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Генсек ООН на саміті G20 говорить про важливість зернової угоди. Макрон планує дзвонити Путіну після саміту
NUSA DUA, Індонезія, 14 листопада 2022 р. (AFP): Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок, що угода з Росією, яка дозволяє безпечний прохід вантажів зерна з України, має вирішальне значення для продовольчої безпеки світу. Заява прозвучала лише за кілька днів до закінчення терміну дії домовленості.
«Нам потрібні термінові дії, щоб запобігти голоду у все більшій кількості регіонів по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля, спрямовані на забезпечення надходження російського продовольства та добрив на світові ринки, є важливими для глобальної продовольчої безпеки”. Про це він заявив на прес-конференції напередодні саміту G20 на індонезійському острові Балі.
Тим часом президент Еммануель Макрон зателефонує своєму колезі Володимиру Путіну після саміту “Групи 20” на Балі, де очікується, що російський лідер зіткнеться з сильним тиском, заявив французький чиновник у понеділок.
Макрон «зателефонує йому після G20», — сказав журналістам високопоставлений чиновник Єлисейських полів, нарікаючи на «ізоляцію» Путіна через вторгнення в Україну.
Президент Франції підтримував зв’язок із Путіним і «продовжить спілкуватися», додав чиновник.
Макрон також скаже китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що в «інтересах» Пекіна «тиснути» на Росію щодо вторгнення в Україну.
Він зустрінеться з китайським лідером у вівторок вранці на полях саміту на індонезійському острові Балі і скаже йому, що «ваш інтерес, як і мій, полягає в тому, щоб тиснути на Росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів і поважала міжнародне право».
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- Голос Америки
Столтенберг відповів на питання про "прийнятні умови" переговорів між Україною та Росією
Рішення про те, якими будуть прийнятні умови для переговорів щодо закінчення війни Росії, - належить Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Те, що відбувається за столом [переговорів], принципово пов’язане з ситуацією на полі бою, - сказав Столтенберг. - Тож ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію, щоб на якомусь етапі відбулися переговори, на яких Україна переважатиме як незалежна суверенна країна в Європі".
Генсек Альянсу також додав, що не можна недооцінювати Росію: "Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. [...] Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна — залишити Україну у холоді й темряві цієї зими. Тому ми повинні триматися [наявного] курсу".
Заява Столтенберґа співзвучна із заявами посадовців США.
У суботу про те, що час проведення та умови переговорів із Росією - це рішення України, - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
Нині президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до миру, але для всієї території України. "Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – сказав він під час візиту до нещодавно звільненого Херсона. Також Зеленський наполягав, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.
Як пише Радіо Свобода, останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про "реалістичні вимоги" для початку переговорів, зокрема щодо статусу Криму.
Натомість The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що Білий дім просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Газета тоді написала, що мета - не змусити Київ сісти за стіл переговорів, а забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки.
У статті використано матеріали Reuters
США вводять санкції проти мережі військових закупівель, що допомагала Росії - Єллен
NUSA DUA, Індонезія, 14 листопада (Reuters) – Міністр фінансів США Дженет Єллен заявила, що Сполучені Штати вводять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні.
Єллен повідомила журналістам у кулуарах саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 організацій, у тому числі фінансових посередників, але відмовилася надати деталі щодо їхнього розташування. Вона сказала, що оголошення заплановане на понеділок.
«Це частина наших ширших зусиль, щоб перешкодити Росії у війні та закрити їй доступ до необхідного обладнання, через санкції та експортні обмеження», — сказала Єллен журналістам.
Вона відмовилася надати подробиці про те, на які саме технології будуть спрямовані санкції щодо російських закупівель.
Міністерство фінансів США запровадило санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які Росія використовувала у військовій техніці. Йеллен сказала, що це вже вплинуло на ситуацію на полі бою в Україні.
Росії вдалося придбати в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та промисловість вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і невідомо, чи майбутні санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.
Єллен також повідомила, що в той же час Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні фінансово-економічну допомогу. Адміністрація Байдена запросила схвалення Конгресу на додаткові 4,5 мільярда доларів невійськової допомоги для України, і Єллен сказала, що після отримання схвалення Конгресу, Міністерство фінансів США негайно почне виплачувати їх Україні.
- Голос Америки
Байден заявив про готовність до співпраці на зустрічі з Сі Цзіньпіном
Президент США Джо Байден заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну про готовність США співпрацювати з Китаєм, щоб протидіяти основним світовим викликам, таким як зміна клімату та забезпечення продовольством. Про це Байден сказав під час зустрічі з Сі Цзіньпіном в понеділок, першої їхньої особистої зустрічі за президентства Байдена.
"Світ, я гадаю, очікує від Китаю та Сполучених Штатів, що вони відіграватимуть ключову роль у вирішенні світових викликів, від зміни клімату до продовольчої безпеки і що ми зможемо працювати разом. Сполучені Штати готові до цього, працювати з вами, якщо ви цього бажаєте", - заявив Байден і підкреслив, що США тримають відкритими можливості для комунікації з Китаєм.
Сі у відповідь заявив, що "світ очікує, що Китай та Споулчені Штати відповідно управлятимуть своїми відносинами". "Світ стоїть на перехресті. Куди йти звідси - це питання турбує не лише нас, але і всі країни".
Зустріч відбувається на полях саміту "Групи 20" на Балі.
Китай не засудив російську агресію проти України, але виступив проти воєнного застосування ядерної зброї. Захід та Україна звинувачують Кремль у погрозах ядерною зброєю.
Напередодні зустрічі Байдена та Сі, прем'єр-міністр Китаю Лі Кекіан негативно відгукнувся про "безвідповідальну" ядерну риторику, повідомляє посадовець США, присутній на зустрічах, пише Reuters.
Американський посадовець зазначив, що Лі на саміті ASEAN в неділю "багато говорив про політику Китаю щодо України". "Беззаперечно, в Пекіні є певний дискомфорт через безвідповідальну риторику, та діяльність з боку Росії, - заявив посадовець. - Також, гадаю, беззаперечно, що в Китаї, ймовірно, як здивовані так і трохи зніяковілі через проведення російської воєнної операції".
Обговорення Байдена та Сі, як очікується, включатиме крім питання позиції Китаю у війні Росії проти України, також питання напругу щодо Тайваню та Північної Кореї, говорять оглядачі.
На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН на початку листопада Сполучені Штати розкритикували Китай і Росію за надання «повного захисту» Північній Кореї. Північна Корея «користується повним захистом від двох членів цієї ради», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні ради в п’ятницю, не називаючи країни прямо. Посланник Китаю тоді закликав Вашингтон припинити "в односторонньому порядку нагнітати напругу і конфронтацію" і продемонструвати щирість у відповідь на "законні та розумні занепокоєння" Північної Кореї.
Китай виступив проти візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань раніше цього року. За оцінками військових США, Китай може спробувати військовим чином приєднати Тайвань вже в наступні два роки.
Минулого місяця Сі отримав третій термін на посаді президента, від Конгресу комуністичної партії.
В статті використано матеріал Reuters.
«Російська армія відступає… Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна», - каже представник ЄС.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив на зібранні європейських міністрів закордонних справ, що досягнення української армії у визволенні території України від російських загарбників підтверджують дієвість міжнародної підтримки і показують потребу, щоб допомога тривала і надалі.
Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться.Ґабріеліус Ландсберґіс
Жозеп Боррель сказав, що міністри ЄС на нараді 14 листопада в Брюсселі офіційно оголосять початок європейської програми навчання українських військових, що охопить, як він сказав, приблизно 15 тисяч солдатів і почне діяти через пару тижнів.
Навчання відбуватимуться в Польщі, сказав він, наголосивши, що до програми «готові долучитися багато країн».
«Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Нам треба і далі допомагати Україні усіма нашими можливостями: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни», - сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейських міністрів.
Посадовець назвав «поворотним моментом» російської війни в Україні те, що росіяни відступили на лівий берег Дніпра і полишили Херсон, не наважившись на битву українцями за місто.
Боррель вважав за потрібне наголосити, що європейська допомога Україні, якщо врахувати допомогу від установ ЄС, а також окремих держав «більша, ніж повідомляється у деяких новинах».
Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс, коментуючи перебіг російської війни в Україні, сказав: «Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться».
Тим часом український президент Володимир Зеленський заявив у щойно визволеному Херсоні, що Україна вдячна іншим країнам, зокрема державам НАТО за допомогу і виокремив роль наданої українським військовим західної ракетної артилерії.
Напередодні у відеозвернені президент України повідомив, що вже зараз у Херсонській області задокументовали понад 400 злочинів війни.
«На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти», - сказав він.
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