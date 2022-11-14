Генсек ООН на саміті G20 говорить про важливість зернової угоди. Макрон планує дзвонити Путіну після саміту

NUSA DUA, Індонезія, 14 листопада 2022 р. (AFP): Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок, що угода з Росією, яка дозволяє безпечний прохід вантажів зерна з України, має вирішальне значення для продовольчої безпеки світу. Заява прозвучала лише за кілька днів до закінчення терміну дії домовленості.

«Нам потрібні термінові дії, щоб запобігти голоду у все більшій кількості регіонів по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля, спрямовані на забезпечення надходження російського продовольства та добрив на світові ринки, є важливими для глобальної продовольчої безпеки”. Про це він заявив на прес-конференції напередодні саміту G20 на індонезійському острові Балі.

Тим часом президент Еммануель Макрон зателефонує своєму колезі Володимиру Путіну після саміту “Групи 20” на Балі, де очікується, що російський лідер зіткнеться з сильним тиском, заявив французький чиновник у понеділок.

Макрон «зателефонує йому після G20», — сказав журналістам високопоставлений чиновник Єлисейських полів, нарікаючи на «ізоляцію» Путіна через вторгнення в Україну.

Президент Франції підтримував зв’язок із Путіним і «продовжить спілкуватися», додав чиновник.

Макрон також скаже китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що в «інтересах» Пекіна «тиснути» на Росію щодо вторгнення в Україну.

Він зустрінеться з китайським лідером у вівторок вранці на полях саміту на індонезійському острові Балі і скаже йому, що «ваш інтерес, як і мій, полягає в тому, щоб тиснути на Росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів і поважала міжнародне право».