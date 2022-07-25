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- Голос Америки
ООН, Україна сподіваються - перші кораблі з зерном вийдуть з портів Одеси вже цими днями
"Ми очікуємо, що перші кораблі зможуть піти протягом наступних декількох днів", - заявив речник ООН Фархан Гак під час брифінгу для преси в понеділок, 25 липня, повідомляє журналістка Голосу Америки Маргарет Бешір.
Гак додав - з часу підписання домовленості щодо експорту українського зерна сторони та ООН перебувають в тісному контакті. Вже завтра представники країн-підписантів та ООН почнуть працювати в Спільному координаційному центрі щодо втілення угоди, який Туреччина створює в Стамбулі.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який підписував домовленість від імені України, заявив в понеділок українській пресі, що перші кораблі з зерном можуть відправитись від порту Чорноморська вже цього тижня, а ще два порти Одеси, за оцінками, запрацюють наступного тижня.
Питання безпеки українських чорноморських портів може обговорити Рада Безпеки ООН вже в п'ятницю, заявив Гак. Він додав, що запит на засідання раніше подали США та Албанія, яка головувала в РБ ООН в червні, щоб обговорити напади на цивільну інфраструктуру України, однак тепер на засіданні, ймовірно, будуть обговорюватись удари по порту Одеси, припустив посадовець.
Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву російського міністра закордонних справ Лаврова щодо того, що підписані в Стамбулі домовленості не забороняють Росії "продовжувати спеціальну військову операцію", Гак зауважив, що ООН засудило напад на порт Одеси.
Попри удари, в ООН вважають, "що ініціатива може продовжуватись і, ми вважаємо, що кораблі можуть йти", зазначив речник
Він додав: "Ми переконані, що це [напади] не було корисним і ми хочемо, щоб всі сторони, як чітко вказав генеральний секретар в суботу, повною мірою виконували домовленості".
Попри удари, в ООН вважають, "що ініціатива може продовжуватись і, ми вважаємо, що кораблі можуть йти", зазначив речник.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.
ООН, США, ЄС засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. "Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - заявив Зеленський в суботу.
США сподіваються, що угода щодо експорту українського зерна, підписана в Стамбулі в п'ятницю, "якимось чином спрацює", однак працюють над "планом Б" для експорту. Про це в коментарі CNN заявила адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер
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- Голос Америки
Посол ЄС у США: Російські «Голодні ігри» треба зупинити. Відео
«Це російські Голодні ігри, і ми повинні їх зупинити. Вони не можуть шантажувати світ. Перед нами ситуація, де нема жодних сумнівів, що це створена людиною криза. І ця людина має ім'я. І це ім'я Путін», - посол ЄС у США Ставрос Ламбрінідіс.
- Голос Америки
Посол ЄС у США: Африканські та інші країни мають зрозуміти, ці «голодні ігри» влаштувала Росія
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою.
«Російські чиновники відкрито визнають на російському телебаченні, що створення продовольчої кризи є однією зі стратегічних цілей Росії», - сказав він в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Голосу Америки Press Conference USA Керол Кастел.
За його словами, росіяни намагаються продемонструвати світові, наскільки жахливими для них можуть бути наслідки затяжної війни Росії проти України, щоб вони були зацікавлені у тому, аби Росія змінила свою політику щодо блокування продуктів харчування України, та стали на бік Росії.
«Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс, колишній міністр закордонних справ Греції.
Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.
«Саме війна Росії ліквідувала експортні можливості України; український експорт становив переважну більшість експорту низки африканських та інших країн. І коли Україну бомблять, її продовольчі поставки стають навмисними цілями, коли блокуються можливості компаній вивозити це зерно через Чорне море, і коли Росія – що ще гірше, від чого в мене волосся стає дибки - краде чимало українського зерна на експорт, ви постаєте перед ситуацією, коли немає жодних сумнівів, що це криза створена людиною. І ця людина має ім’я, і це ім’я Путін», - наголосив Ламбрінідіс.
Посол вказав, що санкції ЄС не стосуються спроможності України чи Росії експортувати продовольство та добрива по всьому світу, а Росія сама обмежує експорт свого продовольства та встановлює високі тарифи, що надалі збільшує ціни на продовольство та загострює харчову кризу.
Ламбрінідіс розповів, що високий представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель розіслав лист в африканські країни, пропонуючи їм повідомляти про ситуації, коли саме санкції ЄС створюють для них проблемні ситуації із постачанням продовольства.
«Коли ми попросили навести конкретні приклади, дотепер ми не отримали жодного листа або повідомлення від посольств, у якому санкції б вказувалися як причина продовольчої кризи в Африці», - розповів Ламбрінідіс.
Також, розповів він, ЄС надало пряму допомогу країнам Північної, Східної та Екваторіальної Африки для полегшення наслідків браку продовольства на мільярдери доларів – як прямої харчової допомоги, так й допомоги африканським фермерам.
Крім цього ЄС надає допомогу Україні для створення потужностей для зберігання зерна.
«Близько 20 мільйонів тонн зерна сьогодні застрягли в сховищах в Україні через вторгнення Росії. І воно може згнити. А оскільки українські аграрії зараз сіють наступний урожай, їм не буде куди цей урожай подіти, і це створить ще більше проблем. Отже, це - цинічна Росія. Але ми робимо все можливе, щоб це зупинити», - додав він.
Крім, цього в інтерв’ю, яке записувалося ще до підписання Стамбульських угод, Ламбрінідіс наголосив, що ЄС працює над збільшенням альтернативних шляхів експорту українського зерна.
«Зрозуміло, чому виникла буря. І решті світу також має бути ясно. Пане Путін, припиніть вашу смертоносну, незаконну, жорстоку спробу стерти Україну та її народ з мапи світу. Зупиніть свою війну. І в процесі зупинить всі жахливі наслідки, які ви навмисно спричиняєте тією війною», - закликав Ламбрінідіс.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною з метою розблокування експорту українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси, поставивши виконання угод під сумнів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ця атака «ставить під серйозний сумнів прихильність Росії угоді [підписаній у п’ятницю] та підриває роботу ООН, Туреччини та України з доставки критично важливих продуктів харчування на світові ринки». ООН та ЄС також засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. На тлі обстрілів порту, в понеділок на Чиказькій біржі на 3,6% зросли ціни на фьючерси на вересневі поставки пшениці, повідомляє CNBC.
Раніше у понеділок, 25 липня, адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер сказала, що хоча вони сподіваються, що підписана в Стамбулі у п’ятницю угода спрацює, у США працюють над "планом Б" для експорту українського зерна. Цей план включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.
Більше 18 мільйонів людей потребують негайної гуманітарної допомоги, в основному через посуху, і ця проблема погіршується через війну Росії в Україні, йдеться в повідомленні USAID. США оголосили, що надають майже 1,3 млрд допомоги на подолання голоду в країнах Африканського рогу.
У понеділок, 25 липня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває із візитом в Республіці Конго, після чого відправиться до Уганди та Ефіопії. Він вже побував в Єгипті у неділю.
У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.
«Ми цінуємо виважену позицію Африки щодо ситуації в Україні та навколо неї», — написав він у колонці, додавши, що африканські країни зазнали «безпрецедентного» тиску Заходу, щоб приєднатися до санкцій.
Деяка інформація надійшла від агентства Reuters.
- Голос Америки
"Газпром" далі зменшує постаки газу до Європи
Російський "Газпром" заявив в понеділок, що скоротить поставки газу до Німеччини навпіл, починаючи з середи, 27 липня. Наразі "Північний потік-1" працює на 40% потужності.
Це зменшить поставки газу до 20% потужностей газопроводу. Скрочення поставок російського газу до Європи призвело до різкого зростання цін на газ, а також зростання непевності щодо запасів газу на зимовий період. Європейський Союз закликав країни-члени на 15% скоротити споживання газу. Як повідомляв Reuters, щоб підготуватись до потенційного скорочення поставок з Росії, ЄС також хоче залучити додаткові поставки газу з Нігерії.
В понеділок в російській компанії пов'язали зупинку ще однієї турбіни зі складнощами, що виникли у ремонті турбін у зв'язку з санкціями. Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він пов'язав це з тим, що Росія через санкції не могла повернути турбіну, яку Siemens Energy відправив до Канади на ремонт.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення "Газпрому" щодо скорочення поставок газу. В ЄС неодноразово заявляли, що такі російські заяви - лише прикриття для політично вмотивованого рішення про зменшення поставок газу до Європи.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни до Німеччини. Раніше в коментарі вашингтонському центру "Атлантична Рада", голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розкритикував Захід за позицію щодо турбін: "Турбіни не були критично важливими, що підтвердив німецький уряд. Путін мав інші варіанти - поставки через Польщу чи збільшення поставок через українську транзитну систему". Вітренко вважає, що Путін може піти на повну зупинку поставок газу до Європи, якщо він таким чином зможе змусити Захід піти на поступки".
Тимчасом в самому НАК "Нафтогазі" заявляють про ризик "жорсткого дефолту". Компанія в понеділок не отримала схвалення від кредиторів щодо пропозиції про відтермінування виплат за єврооблігаціями. Щоб забезпечити вчасні боргові виплати, "Нафтогаз" звернувся до Кабінету Міністрів України за схваленням оплати і попередив про ризик "жорсткого дефолту" у випадку неотримання такого дозволу, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".
Європа отримує з Росії близько 40% газу, який вона споживає. Цей газ постачається через чотири трубопроводи: український, білорусько-польський, "Північний потік-1" та Турецький потік.
- Голос Америки
Саманта Пауер: Путін байдужий до ціни війни в Україні і наслідків в усьому світі. Відео
«Російські війська розбомбили портову інфраструктуру в Одесі - ту саму портову інфраструктуру, яка необхідна для транспортування зерна Чорним морем. Це абсурд, і це лише останній прояв холодної байдужості Володимира Путіна до ціни війни в Україні - рукотворної війни, яку він створив безпричинно. А також до людських життів і ланцюгової реакції в усьому світі», - адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.
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