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- Голос Америки
Ринки реагують на призупинку участі Росії в зерновій угоді
Призупинка Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі вже позначилась на ринках, пишуть ЗМІ. Світові ціни на зерно різко зросли в понеділок. На 6% зросли ціни на найбільш популярний контракт з поставки пшениці на Чиказькій біржі, дещо зросли ціни на ф'ючерси на сою та кукурудзу, пише CNBC та інші ЗМІ.
На тлі заяв речника Кремля Дмитра Пескова в понеділок про неможливість "гарантувати безпеку судноплавства" і більшу "ризикованість" та "небезпечність" угоди, британська компанія Ascot що входить до Lloyds, заявила про призупинку страхування нових поставок. "Від сьогодні ми призупиняємо квотування нових поставок до того, як краще зрозумітимемо ситуацію", - наводить Reuters слова голови підзрозділу вантажних страхувань компанії Кріса Макгілла. Він роз'яснив, що страхування, надане раніше, діятиме.
Тим часом експортні поставки тривають. В понеділок 12 кораблів вийшло з українського порту, ще чотири кораблі отримали дозвіл на проходження до портів України, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Сторони говорять, що інформують Росію про проходження.
Про вплив зривів роботи Чорноморської зернової ініціативи на ринки попередила представниця США в ООН Лінда Томас Гріффін. Це "знизить довіру страхувальників та комерційних перевізників, які повернулись на чорноморські маршрути, і далі поглибить кризу продовольчої безпеки тоді, коли в багатьох країнах починається зима", твітувала посадовиця в суботу.
ООН, ЄС, США, НАТО закликали продовжити експорт українського зерна через Чорне море і підкреслили важливість ініціативи для подолання голоду в світі.
В понеділок з осудом дій Росії виступив речник німецького уряду Стеффен Гебенстрейт. Він висловив "глибоке обурення" використанням Росією "голоду в якості зброї".
"Ми робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити і подальшу можливість морського транспортування", - додав він.
"Важливо дозволити цим зусиллям тривати", - заявила про Чорноморську зернову ініціативу адміністраторка Агентства міжнародного розвиту США (USAID) Саманта Пауер.
Вона вказала у своєму дописі у Twitter, що ініціатива "допомогла знизити ціни на продукти харчування та доставити їжу людям, які цього надзвичайно потребують".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.
Так звана "Зернова ініціатива" була підписана у липні в Стамбулі за участі України, ООН, Туреччини і Росії, щоб відновити постачання української пшениці та інших продуктів заблокованих внаслідок російського вторгнення в Україну і фактичної морської блокади України. 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у домовленості на невизначений час після того, що у Москві навали українським нападом на російські військові кораблі в Севастополі.
Росія заявляє, що не може гарантувати безпеку суднам, які виходять з українських портів, в той час як Україна вказує, що саме Росія запускає ракети, зокрема з російських кораблів, по українських містах включно з портами Одеси і Миколаєва, і саме Росія намагається тримати Україну у морській блокаді.
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Британія допоможе Україні відбудувати енернетичну інфраструктуру
Британія надасть допомогу Україні у відбудові пошкодженої інфраструктури, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у зверненні до парламенту країни.
"Ми надамо Україні більше підтримки на відбудову її енергетичної інфраструктури і ми зобов'язались виділити £220 мільйони гуманітарної допомоги", - сказав він.
Клеверлі засудив обстріли Росією цивільної інфраструктури: "Єдиною метою Путіна є поширити страх і позбавити українські родини прихистку, світла та опалення із наближенням суворої зими".
Британський дипломат заявив, що Путін мститься українським цивільним тим, що позбавляє їх струму та води, а найбіднішим країнам - зриваючи поставки зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи.
Клеверлі засудив Росію за погрози застосування ядерної зброї і попередив, що такий крок змінить природу конфлікту. "Жодна інша країна не говорить про застосування ядерної зброї, - сказав він. - Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну".
Компанія DTEK заявила в понеділок, що у неї закінчується обладнання для ремонту. Минулого тижня литовські компанії Litgrid та Amber Grid доправили в Україну устаткування для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Обладнання вартістю майже 100 000 євро допоможе відремонтувати пошкоджені підстанції та газопроводи, повідомили в компаніях.
"Литва всіма можливими способами допомагає Україні", - твітує Міністерство закордонних справ країни.
Поліція Фінляндії не має фактів контрабанди зброї з України – речник МЗС
Повідомлення про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії є «черговою російською дезінформацією», заявив 31 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію», – написав Ніколенко у фейсбуці.
Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що поширена напередодні інформація про нібито канал контрабанди української зброї до Фінляндії є фейком.
Джерелом інформації, яку заперечують представники української влади, стала фінська преса. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.
«Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її заходили і в інших скандинавських країнах… МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території», – заявили у МВС.
За повідомленням, «відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація «дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю».
Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу, додали у відомстві.
30 жовтня фінське видання Yle оприлюднило інформацію про те, що нібито поставлена партнерами в Україну зброя опинилася у злочинців у Фінляндії і що про відповідні маршрути поставок відомо фінським правоохоронцям.
19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні. Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.
В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу тоді назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».
У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.
З яким настроєм українські школярі і вчителі з Херсона перечікують окупацію у варшавській українській школі
Після російського вторгнення багато українців прибули до польської столиці, Варшави. Тепер там відкрили навчальний заклад для українських дітей, які були змушені залишити свої школи в Україні. Варшавська українська школа тепер налічує близько 230 учнів і 22 вчителів з окупованих територій і місць бойових дій. У школі вчиться багато дітей із Херсонщини.
Одна із них п'ятикласниця Настя, з міста Херсон.
“В Україні в мене була школа під номером 51. Нашим вчителям стали погрожувати - якщо ви не перейдете на російську програму ми вас всіх виженемо - і вони всі самі звільнились. У мене був друг, він зараз у Туреччині, у нього вбили маму коли вони виїжджали з Херсона”, – розповіла Настя.
Настя сумує за рідним Херсоном, та польське життя дівчинки полегшує українська школа. Навчальний заклад відкрили у квітні з ініціативи польських та українських громадських активістів для таких дітей як вона - з окупованих територій чи тих місць, де ведуться найзапекліші бої. Навчання україномовне і відбувається згідно програми міністерства освіти України, - розповідає директорка школи, переселенка з Чернігова Оксана Колесник.
“Ця ідея з’явилась як шанс дати дітям закінчити навчальний 2021-22 рік. Ми стараємось дати можливість здобувати освіту дітям, які виїхали із регіонів активних бойових дій: схід, південь України, центральні та північні області. Хоча, в принципі, сьогоднішній день показує, що не існує безпечних областей. Діти перебувають у тривожному стані, бо у нас всіх залишились там рідні і близькі”, – розповідає Оксана.
Фінансує установу міжнародна благодійна організація Save The Children. Навчання у школі безкоштовне. Тут вчаться учні з 1 по 11 клас. Дітям пропонують безкоштовні обіди, вони можуть користуватися басейном та фітнес-центром. Навчають у школі вчителі, які потрапили до Польщі після повномасштабного вторгнення.
“Я вчитель, в мене було класне керівництво п'ятого класу, я там вчитель інформатики, я з дітками ще й досі зв'язуюсь. Багато наших, хто повиїжджав, мені телефонують. Я завжди пишу, що чим можу тим допоможу”, – каже Анна Назарова, вчителька інформатики Української школи у Варшаві, також родом з Херсона.
Вчителька інформатики Анна Назарова сумує за рідною херсонською школою. Після вторгнення росіян у її рідне місто, їй довелось звільнитись зі школи і з 3-річним сином тікати з окупованого міста до Польші.
“Це було страшно, ми приїжджаємо 5 км до селища Станіслав, нас на останньому посту пропустили і стріляють нам в спини і тут згадуються всі молитви які пам'ятаєш і не пам'ятаєш...хоч би не в дитину....виїхали. Зараз намагаюсь забути … але не виходить”, – Анна закінчує речення довгою паузою.
На 22 вчительських місця у квітні надійшло понад 600 заявок. Вибирали резюме тих у кого уже є досвід роботи. Для вчителів-біженців робота в українській школі Варшави є і свого роду терапією, адже допомагає відволіктись і повертає до нормального життя.
“Перший час мені було дуже складно, бо я все залишила - батьків, чоловіка. Мені здавалось що я зрадила... Я поїхала в іншу країну, де все спокійне, де я цього не бачу, не чую. А потім я почала заспокоювати себе, що я працюю з українськими дітками, що я їм допомагаю, що я їм дарую якусь посмішку, якісь відчуття. Мені дуже подобається моя робота”, – каже Олена, вчителька молодших класів Української школи у Варшаві, родом з Херсона.
Настя каже - саме українська школа їй допомагає в адаптації.
“Тут як мої браття і сестри всі українці, можна спокійно розмовляти українською. І не треба вигадувати якісь польські слова", - говорить дівчинка.
Навчання триватиме до кінця цього навчального року. А далі - залежатиме від того чи закінчиться війна. У школі серед учнів і вчителів щодня змінюється багато емоцій, та здається одна стабільна - бажання приїхати до дому.
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Українська родина переселенців показала, яке виглядає соціальне житло у Німеччині
Німеччина пропонує так зване соціальне житло для малозабезпечених категорій населення, до яких потрапляють українські біженці, які не мають доходу. Якщо родина знайде квартиру з орендною платою до визначеної межі - держава погоджується платити орендну плату.
Щоправда, аби знайти житло, яке б не перевищувала ліміт визначеної вартості на гарячому ринку нерухомості у німецьких містах - українським сім'ям потрібно постаратись. Щоб допомогти українцям, деякі німці навмисно спускають ціни на свої квартири аби їх могли зняти українці за державною програмою.
Так сім’я Андрієнків із Харкова знайшла 3 кімнатну квартиру у Дюссельдорфі, на яку її власники спустили ціну аби житло потрапило під державну програму.
Родина Андрієнків знімає соціальне житло у будинку, що розташований у центральному районі Дюссельдорфа, де здебільшого мешкають містяни з середнім доходом та вище середнього. Це 3-кімнатна квартира для сім'ї з 2 дітьми. Третя дитина вчиться у Словаччині.
Коли сім'я Андрієнків приїхала до Дюссельдорфа, вони тимчасово поселились у німецькій родині. Згодом дізнались, що можуть мати окрему квартиру, за яку оренду виплачуватиме держава.
“Вони визначають на членів родини конкретну суму, яка вважається нормою в Німеччині. Ти знаходиш квартиру на цю суму, відносиш їм документ - паспорт квартири, центр погоджує і держава бере на себе зобов'язання оплатити квартиру”, – розповіла Дарія Андрієнко.
Сума, яку німецька держава погодилась оплачувати на сім'ю Андрієнків не мала перевищувати 940 євро. Знайти у Дюссельдорфі житло є надскладним завданням, та ще й за такі ціну. Та щастя Андрієнкам посміхнулось у волонтерському центрі – там випадково зустріли сім'ю німців, яка погодилась здати житло.
“Багато з нас відчуває співчуття і ми дуже нещасливі, що таке відбувається. Багато з нас мають батьків, які пройшли Другу світову і вони знають що це, коли люди втрачають домівки”, – розповіла Корнелія Менде, співвласниця житла.
“Ми зв'язались із волонтеркою, яку ми знали і вона нас зв'язала із сім'єю Андрієнків і ми запропонували квартиру. Але, це не тільки ми допомагаємо, це держава. Якщо б держава не платила, ми б може здали квартиру на 3 чи на 6 місяці безкоштовно, а потім довелось би бути трохи раціональнішими”, – розповідає Клаус Фуст, співвласник житла.
Старша донька, 17-річна Вікторія, лише недавно поступила у Дюссельдорфський коледж і потребує місця для навчання. Та вона навіть і не могла мріяти про окрему кімнату.
“В мене є своя кімната, своє ліжко свій стіл. Як живуть зараз українські підлітки. У якихось гуртожитках, всі діти в одній кімнаті, 3-4 дитини, ніякого вільного місця, часу, тому я дуже рада, що в мене є власна кімната”, – каже Вікторія.
Щодо меблів то багато Андрієнкам подарували німці чи пожертвували волонтери. Ось наприклад диван у великій кімнаті чи комп'ютер для доньки. Дещо довелось купувати з власної кишені. Наприклад шафи. Тут допомогла також держава. Німеччина виплачує щомісячну грошову допомогу на усіх членів сім'ї.
“На дорослих людей у нас соціальні виплати 404 євро на дорослу людину, старша дочка отримує 367, маленька 280 тобто загалом більше тисячі на сім'ю, але звісно за цю суму зняти квартиру і оплатити комуналку чи проїзд у громадському транспорті нереально, держава допомагає. От ми написали заявку на зимові речі і нам держава усім видала 1100 доларів на зимові речі”, – розповідає Дарія.
А ще держава дає медичне страхування, право на роботу та пільговий проїзд у громадському транспорті і картку на знижки у супермаркетах. Клаус і Корнелія наголошують – здають житло на довготривалий термін - допоки Андрієнки самі не захочуть переїхати.
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