Ринки реагують на призупинку участі Росії в зерновій угоді

Призупинка Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі вже позначилась на ринках, пишуть ЗМІ. Світові ціни на зерно різко зросли в понеділок. На 6% зросли ціни на найбільш популярний контракт з поставки пшениці на Чиказькій біржі, дещо зросли ціни на ф'ючерси на сою та кукурудзу, пише CNBC та інші ЗМІ.

На тлі заяв речника Кремля Дмитра Пескова в понеділок про неможливість "гарантувати безпеку судноплавства" і більшу "ризикованість" та "небезпечність" угоди, британська компанія Ascot що входить до Lloyds, заявила про призупинку страхування нових поставок. "Від сьогодні ми призупиняємо квотування нових поставок до того, як краще зрозумітимемо ситуацію", - наводить Reuters слова голови підзрозділу вантажних страхувань компанії Кріса Макгілла. Він роз'яснив, що страхування, надане раніше, діятиме.

Тим часом експортні поставки тривають. В понеділок 12 кораблів вийшло з українського порту, ще чотири кораблі отримали дозвіл на проходження до портів України, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Сторони говорять, що інформують Росію про проходження.

Про вплив зривів роботи Чорноморської зернової ініціативи на ринки попередила представниця США в ООН Лінда Томас Гріффін. Це "знизить довіру страхувальників та комерційних перевізників, які повернулись на чорноморські маршрути, і далі поглибить кризу продовольчої безпеки тоді, коли в багатьох країнах починається зима", твітувала посадовиця в суботу.

ООН, ЄС, США, НАТО закликали продовжити експорт українського зерна через Чорне море і підкреслили важливість ініціативи для подолання голоду в світі.

В понеділок з осудом дій Росії виступив речник німецького уряду Стеффен Гебенстрейт. Він висловив "глибоке обурення" використанням Росією "голоду в якості зброї".

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити і подальшу можливість морського транспортування", - додав він.

"Важливо дозволити цим зусиллям тривати", - заявила про Чорноморську зернову ініціативу адміністраторка Агентства міжнародного розвиту США (USAID) Саманта Пауер.

Вона вказала у своєму дописі у Twitter, що ініціатива "допомогла знизити ціни на продукти харчування та доставити їжу людям, які цього надзвичайно потребують".

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.

Так звана "Зернова ініціатива" була підписана у липні в Стамбулі за участі України, ООН, Туреччини і Росії, щоб відновити постачання української пшениці та інших продуктів заблокованих внаслідок російського вторгнення в Україну і фактичної морської блокади України. 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у домовленості на невизначений час після того, що у Москві навали українським нападом на російські військові кораблі в Севастополі.

Росія заявляє, що не може гарантувати безпеку суднам, які виходять з українських портів, в той час як Україна вказує, що саме Росія запускає ракети, зокрема з російських кораблів, по українських містах включно з портами Одеси і Миколаєва, і саме Росія намагається тримати Україну у морській блокаді.