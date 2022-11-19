Актуально
- Голос Америки
США виділяють до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє до 20 мільйонів доларів на ініціативу "Зерно з України", оголошену президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20.
USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН для сприяння додатковим поставкам українського зерна через Чорноморську зернову угоду, йдеться у повідомленні.
"Стійкість і щедрість українського народу надихає. Пишаюся тим, що [програма] #StandWithUkraine допомагає нагодувати найголодніших у світі, які більше страждають через війну Путіна", - написала у Twitter адміністраторка USAID Саманта Пауер.
"З початку путінської війни проти України в лютому Сполучені Штати надали понад 11 мільярдів доларів у відповідь на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога USAID, включно з підтримкою ВПП, це пряма продовольча допомога, а також інша допомога, що включає безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які погіршилися через продовольчу кризу", - йдеться у повідомленні.
USAID також повідомляє, що "продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують життям, щоб нагодувати світ, через Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні", інвестувавши в неї 100 мільйонів доларів із прагненням залучити іще 150 мільйонів доларів від інших донорів, фондів та приватного сектору.
Крім того, у п'ятницю посолка США Бріджит Брінк та голова місії USAID в Україні Джеймс Хоуп зустрілись у Києві із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. "Від захисту України за допомогою новітніх технологій до оцифрування державних послуг для усунення корупції, Михайло Федоров і Міністерство цифрової трансформації надихають нас і ведуть Україну в майбутнє. І наше партнерство розширюється завдяки підтримцї", - написала Брінк у Twitter.
"Розповів про нашу роботу та обговорили дорожню мапу топцифрових реформ на 2022-2023 роки. [...] USAID з першого дня заснування Мінцифри активно підтримує впровадження Дії та важливі цифрові проєкти. З останніх спільних ініціатив — створення Реєстру пошкодженого майна як інструмента, що забезпечуватиме контроль та прозорість відбудови", - написав Федоров і подякував американським партнерам за підтримку України.
Всі новини дня
- Голос Америки
Характер переслідування українців на Херсонщині «відображає заздалегідь сплановану кампанію» – звіт, який представив Держдеп
Категорії людей, які були затримані, яких катували, або які зникли у Херсоні за час російської окупації міста, свідчать про заздалегідь сплановану кампанію, яку російські окупаційні сили здійснювали на Херсонщині. Повідомлення про те, що планується кампанія переслідування українських активістів, культурних діячів, журналістів та представників кримськотатарської громади, з’явилися напередодні російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Про це мовиться у звіті, який презентував Державний департамент США у п’ятницю, 18 листопада, і в якому детально описано численні випадки протиправних затримань, зникнень і катувань у Херсоні, який перебував під російською окупацією з початку березня 2022 року до 11 листопада.
«Демографічні та професійні характеристики цих осіб вказують на закономірність, що відображає заздалегідь сплановану кампанію, про яку попереджали перед вторгненням», – мовиться у звіті, підготовленому Conflict Observatory, програмою, яку підтримує Державний департамент США.
«З моменту вторгнення кілька свідків, місцеві чиновники та особи, які самі були затримані, повідомили про списки, пов’язані з окремими затриманнями. Серед них багато нинішніх і колишніх урядовців, лідерів громадянського суспільства або волонтерів, освітян, ветеранів, правоохоронців, співробітників
служби безпеки та журналістів», – мовиться у звіті. Окремо дослідники говорять про таку категорію переслідуваних, як кримські татари, яких частіше затримували, ніж інших, і рідше випускали.
Як мовиться у повідомленні Державного департаменту, звіт, підготовлений партнером Conflict Observatory, Yale Humanitarian Research Lab, і доступний на сайті ConflictObservatory.org, представляє дані про досвід понад 220 осіб, які стали «жертвами, пережили або стали свідками катувань та інших видів жорстокого, нелюдського поводження, включно з гендерним насильством». Переважна більшість тих, хто зазнав злочинів, які російські, чи контрольовані Росією сили здійснюють в рамках так званих «фільтраційних операцій», є цивільними, мовиться у звіті.
Державний департамент у своїй заяві говорить, що США залишаються відданими зобов’язанню притягнути винних до відповідальності, незалежно від того, скільки часу це займе, і закликають Росію припинити «неспровоковану, заздалегідь продуману війну».
«Росія повинна припинити ці операції та вивести свої сили, щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може (виграти) і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та відчайдушною є її тактика», – мовиться у заяві Державного департаменту.
Висновки програми Conflict Observatory, як очікується, будуть використовуватися як докази у майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесах проти Російської Федерації.
Ініціативу, в рамках якої будуть виявляти, аналізувати та широко поширювати докази воєнних злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні, Державний департамент США оголосив 17 травня 2022 року.
Також, як зазначає заява Державного департаменту США, Сполучені Штати підтримують «об’єднані та скоординовані дії» міжнародної спільноти, спрямовані на «вивчення зростаючої кількості доказів звірств в Україні».
Також, зазначається у заяві, через Консультативну групу з питань жорстоких злочинів Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими партнерами, щоб підтримати українські внутрішні розслідування воєнних злочинів і судове переслідування винних.
Головна редакторка «Української правди» стала лауреаткою премії за свободу преси. Відео
У Нью-Йорку відбулося нагородження Міжнародної премії за свободу преси. Це щорічна відзнака Комітету захисту журналістів. Серед цьогорічних лауреатів – головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Як на вибір комітету вплинула війна в Україні дізнавалася Ірина Соломко.
Позбавлення журналістів акредитації в прифронтовій зоні та на передовій – чому і що буде далі? Відео
Після звільнення мешканці Херсона з радістю зустрічали українську армію. Втім, посилаючись на небезпечні умови, в Міноборони України скасували дозвіл на роботу для кількох журналістів, зокрема іноземних. Як розвивається ситуація з акредитаціями – розповідає Олексій Коваленко.
Жителі села Пшеводув в Польщі оговтуються від падіння ракети. Відео
Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тим часом громада села Пшеводув, де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Мирослава Гонгадзе поспілкувалась з місцевими жителями.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум