США виділяють до $20 млн на ініціативу "Зерно з України"

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє до 20 мільйонів доларів на ініціативу "Зерно з України", оголошену президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20.

USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН для сприяння додатковим поставкам українського зерна через Чорноморську зернову угоду, йдеться у повідомленні.

"Стійкість і щедрість українського народу надихає. Пишаюся тим, що [програма] #StandWithUkraine допомагає нагодувати найголодніших у світі, які більше страждають через війну Путіна", - написала у Twitter адміністраторка USAID Саманта Пауер.

"З початку путінської війни проти України в лютому Сполучені Штати надали понад 11 мільярдів доларів у відповідь на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога USAID, включно з підтримкою ВПП, це пряма продовольча допомога, а також інша допомога, що включає безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які погіршилися через продовольчу кризу", - йдеться у повідомленні.

USAID також повідомляє, що "продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують життям, щоб нагодувати світ, через Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні", інвестувавши в неї 100 мільйонів доларів із прагненням залучити іще 150 мільйонів доларів від інших донорів, фондів та приватного сектору.

Крім того, у п'ятницю посолка США Бріджит Брінк та голова місії USAID в Україні Джеймс Хоуп зустрілись у Києві із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. "Від захисту України за допомогою новітніх технологій до оцифрування державних послуг для усунення корупції, Михайло Федоров і Міністерство цифрової трансформації надихають нас і ведуть Україну в майбутнє. І наше партнерство розширюється завдяки підтримцї", - написала Брінк у Twitter.

"Розповів про нашу роботу та обговорили дорожню мапу топцифрових реформ на 2022-2023 роки. [...] USAID з першого дня заснування Мінцифри активно підтримує впровадження Дії та важливі цифрові проєкти. З останніх спільних ініціатив — створення Реєстру пошкодженого майна як інструмента, що забезпечуватиме контроль та прозорість відбудови", - написав Федоров і подякував американським партнерам за підтримку України.