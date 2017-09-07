Жертвам урагану в США допомагають студенти, також і з України

Державний департамент США розмістив фото студентів - учасників міжнародних програм обміну, що проводяться Бюро з культури та освіти цього відомства.

Студенти долучились до допомоги після руйнівного урагану "Гарві", від якого постраждали регіони штату Техас.

Злата, на фото ліворуч, є студенткою з України, яка бере участь в програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX), Файсал є студентом з Лівану, який перебуває в США у рамках програми Кеннеді-Луґара KLYES.

Вони щойно приїхали до США, але вже мали нагоду бути корисними для громади. Після урагану «Гарві» вони були волонтерами в місцевій церкві, допомагаючи тимчасовим переселенцям з Техасу.

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