Рекордна кількість жінок виграє праймеріз у США

Більше жінок, ніж будь-коли раніше, перемагає на праймеріз на посаду губернаторів, до Сенату та Палати представників США цього року.

Це означає, що на проміжних виборах у листопаді може значно збільшитися кількість жінок-переможців, і можуть змінитися публічні дебати з таких питань, як охорона здоров'я, імміграція, аборти, освіта та контроль над зброєю. Деякі з цих кандидатів також можуть відіграти ключову роль у тому, чи вдасться демократам взяти під контроль Палату представників.

Більшість із цих жінок-кандидатів – демократи. Деякі з них балотуються вперше та стверджують, що були вмотивовані перемогою на президентських виборах у 2016 році Дональда Трампа та отриманням республіканцями контролю над Конгресом. Інші події також вплинули на їх рішення: рух #MeToo, жіночі марші чи висунення Трампом консервативної кандидатури на посаду судді Верховного суду.

Близько 200 жінок виграли праймеріз до Палати представників, згідно з аналізом результатів виборів, і 94 з цих кандидаток боролися з трьома і більше кандидатами.

Рекордні 19 жінок виграли праймеріз до Сенату. І вперше 13 жінок було номіновано для губернаторських перегонів.

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