Більшість американців хочуть завершення розслідування Мюллера до проміжних виборів – опитування

Відповідно до опитування, 66% респондентів хочуть, щоб розслідування Мюллера завершилось до проміжних виборів у Конгрес в листопаді

Відповідні результати продемонструвало опитування CNN, проведене центром SSRS. У червні 29% респондентів вважало, що Трамп діє правильно стосовно розслідування Мюллера. Відповідний рейтинг у самого Мюллера сягав 41%. Згідно з опитуванням, підтримка Трампа у серпні зросла до 34%, а Мюллера – до 47%. Близько 70% респондентів вважає, що Трамп має дати інтерв'ю Мюллеру.

Відповідно до опитування, 66% респондентів хочуть, щоб розслідування Мюллера завершилось до проміжних виборів у Конгрес в листопаді. Тільки 26% заявили, що час не має бути ціллю.

Опитування SSRS має вибірку в 1002 людини (окрім питання про підтримку Трампа в розслідуванні Мюллера в серпні, де вибірка була 496 респондентів). Вірогідна похибка – близько 3,9%.

Цифри дещо відрізняються від он-лайн опитування проведеного раніше Zogby Analytics, яке цитує Washington Examiner. Відповідно до останнього, 52% респондентів вважають, що Мюллеру "вже час" завершити розслідування. Тільки 30% хоче, щоб розслідування продовжилось.

Сам Трамп неодноразово наголошував, що розслідування має завершитись. Зокрема, він питав, чи призведе звільнення агента ФБР Пітера Строка (останній посідав провідну посаду у розслідуванні щодо Гілларі Клінтон, а пізніше у розслідуванні щодо втручання Росії, і у особистому листування виявив упередженість щодо Дональда Трампа - прим. ГА) до закриття справи Мюллера. Президент Дональд Трамп у пості в Twitter питав, чи означає звільнення Пітера Строка з ФБР закриття розслідування російського втручання у президентські вибори США 2016 року спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

"Агента Пітера Строка щойно звільнили з ФБР – нарешті. Перелік поганих гравців в ФБР та Міністерстві юстиції стає дедалі більшим. З огляду на те, що Строк був відповідальним за "полювання на відьом", чи зупиниться воно (розслідування - ред. ГА) тепер? Це просто обман. Ніякої змови, ніяких перешкод – я просто відбиваюсь", - писав Трамп у пості в Twitter.

Президент США заявляв, що розслідування Роберта Мюллера щодо нього є надуманим, політично мотивованим і не виявить жодних порушень з боку Трампа.

Президент США також звертав увагу на повідомлення ЗМІ про роль упереджених щодо нього агентів ФБР у розслідуванні стосовно Клінтон, заявивши що це пояснює висновки ФБР щодо Клінтон. Як відомо, розслідування ФБР щодо Клінтон не знайшло у її та її команди діях (використання приватної електронної пошти для урядового листування, знищення електронних носіїв інформації) ознак злочинних дій, але схарактеризувало її дії, як безвідповідальні.

Власне оприлюднення такого висновку напередодні виборів президента США 2016-го року тодішнім директором ФБР Джеймсом Комі, як вважають численні критики з табору демократів та республіканців, вплинуло на результат виборів у США та буцімто похитнуло довіру частини виборців до Гілларі Клінтон.

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