Жіночі марші, попри пандемію, проходять у США - учасники виступають проти номінантки Трампа до Верховного суду, та проти переобрання Трампа

Цієї суботи у багатьох містах Сполучених Штатів знову проходять масові акції під егідою Жіночого маршу. Організатори сподіваються зібрати значну кількість учасників, незважаючи на пандемію коронавірусу. Хоча у попередні роки Жіночі марші проходили у січні, цього року заходи проводиться у жовтні, напередодні президентських виборів у США.

Як відзначає видання The Washington Post, учасниці заходів у суботу прагнуть консолідувати виборців, щоб завадити переобранню Дональда Трампа на другий термін.

Головна причина проведення маршу цього року - плановане республіканцями затвердження консервативної судді Верховного суду Емі Коні Барретт, яке має відбутися в Сенаті наступного тижня. Вона, відповідно до планів республіканців, повинна зайняти місце покійної Рут Гінзбург, яка займала ліберальну позицію в найвищому судовому органі країни. В результаті у Верховному суді складеться консервативна більшість - шість суддів-консерваторів проти трьох лібералів. Демократи стурбовані тим, що Барретт може проголосувати за скасування рішення «Роу проти Уейда", знакового постанови суду, яке закріпило на федеральному рівні право жінок на аборти.

"Ми підтримуємо жінок, які сьогодні мітингують у Нью-Йорк та всій Америці. Ми не припинемо боротися за спадок Рут Гінзбург. Ми не припинимо боротися за права жінок, громадянські права, доступ до медичних послуг, та більше", - заявив у суботу впливовий сенатор-демократ Чарльз Шумер.

У Вашингтоні Служба національних парків видала організаторам дозвіл на мітинг за участю від 6 до 10 тисяч чоловік. Організатори Жіночого маршу заявили, що учасникам рекомендовано носіння масок і соціальне дистанціювання через пандемію. Як повідомляє консервативне видання The Federalist, у Вашингтоні учасниці маршу прийшли до будівлі Верховного суду, де також відбувається акція прихильників Емі Коні Барретт. Видання описало ситуацію біля Верховного суду, як "напружену".

Очікується, що в суботу по всій країні відбудуться сотні подібних мітингів і заходів. Деякі з них пройдуть віртуально або в форматі автомобільного каравану в зв'язку з пандемією. Один з маршів почнеться поруч з кампусом Корнельського університету в Ітаці, штат Нью-Йорк, де суддя Гінзбург отримала юридичну освіту.

Як повідомляє кореспондент CBS News у Білому домі Марк Ноллер, президент США сьогодні вилетів із Вашингтона для участі у передвиборчих заходах у чотирьох штатах. У 2018-му році президент США у Twitter побажав учасникам Жіночого маршу відзначити "безпрецедентний економічний успіх та створення багатство" за час його першого року перебування при владі. "Найнижче жіноче безробіття за 18 років!", - твітував тоді Трамп.

Перший Жіночий марш пройшов у 2017 році, коли мільйони людей зібралися в знак протесту проти інавгурації Дональда Трампа. Учасники наступних маршів вимагали збільшення представництва жінок в органах влади всіх рівнів.

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