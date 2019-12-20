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В Мексиці зіткнулись два круїзні лайнери

Лайнер Carnival Ecstasy, 2015

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Два круїзні лайнери компанії Carnival зіткнулись поблизу порту Козумель у Мексиці, що призвело до пошкодження щонайменше одного з кораблів. Один з пасажирів зазнав поранень, повідомляє компанія.

"Carnival Glory маневрував при вході до доку, коли зіткнувся з Carnival Legend, який вже був поряд, - цитує заяву компанії NBC News. – Ми оцінюємо шкоду, але питань, які б вплинули на морехідність жодного з лайнерів немає".

Пасажирам повідомили, що до зіткнення призвели підводні течії, пише CNN, посилаючись на слова однієї з пасажирок.

Лайнери не будуть змінювати курс, туристам порадили провести день в порту.

У цей день, за повідомленнями ЗМІ, в порту Козумель мали причалити вісім круїзних лайнерів різних компаній.

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