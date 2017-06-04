Провідні експерти Гельсінської комісії США б’ють на сполох через міжнародну "епідемію корупції"

Корупціонери із пострадянських країн, зокрема, з Росії та України, не лише оббирають співвітчизників, а й передають свої шахрайські навички лідерам країн Латинської Америки та Африки. Відтак корупція з біди одного народу поступово перетворюється в міжнародну епідемію. Через це на сполох б’ють провідні експерти Гельсінської комісії США. Днями вони зустрілися у Вашингтоні, щоби обговорити можливі шляхи боротьби із пострадянськими корупціонерами.

"Росія та Китай дуже агресивно просуваються в Африці, й все частіше навіть у Латинській Америці, навчаючи уряди у тих регіонах використовувати деякі з їхніх методів."

"Росія та Китай дуже агресивно просуваються в Африці, й все частіше навіть у Латинській Америці, навчаючи уряди у тих регіонах використовувати деякі з їхніх методів."

Свої слова представник Правової ініціативи "Відкритого суспільства" – Кен Гурвіц підтримує прикладами із реальних справ, велика частина з яких досі засекречені. "Наприклад, одна з найгучніших справ, яку ми ведемо – стосується масштабного відмивання грошей президентом Екваторіальної Гвінеї в Іспанії. Нам вдалося з’ясувати, що люди, які керували "підприємством" із відмивання грошей були переважно з країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. Там були люди із України, Росії, Литви, Угорщини і не тільки."

Гурвіц каже, основними фігурантами із відмивання грошей в колишній іспанській колонії, була українсько-російська «родина» колишніх дипломатів. Створена ними структура включала більше 30 компаній в Європі й навіть США. А більшість людей, які працювали на таку корупційну "гідру" були так чи інакше пов’язані зі спецслужбами, військовою індустрією та дипломатичними колами.

Експерт інституту Гадсона - Чарльз Девідсон, каже, корупція в пострадянських країнах, яку досить довго вважали проблемою регіональною тепер несе реальну загрозу й самому Заходу. "І що найважливіше – ці корумповані режими тепер намагаються корумпувати нас." ​

"І що найважливіше – ці корумповані режими тепер намагаються корумпувати нас."

Саме така розгалуженість корупційних кіл ускладнює процес боротьби із ними, переконаний американський прокурор Браян Кемпбел. Він знайомий з українськими колегами, які борються з корупціонерами й каже багато від них навчився.​ "Я був вражений наскільки багато вони працювали для того, щоб зрозуміти, як працює банківська система. Тому що насправді вони не знають як саме працює корупційна система, на відміну від корупціонерів. Останні мають багато радників довколо світу, які розповідають їм: як можна за допомогою корупційних схем відмивати гроші. В цьому сенсі дуже важливо – наглядати за ними, відстежувати фінансові потоки, а згодом – вимагати справедливості для України."

Браян Кемпбел запевняє – нерідко західні країни й інституції, які декларують бажання боротися з корупцією на справді її прямо чи опосередковано підтримують.

"Мені здається, що справжньою проблемою є наприклад те, що Світовий банк дуже зацікавлений у підтримці гарних стосунків із урядами при владі. Як вони сказали б вам: "Нашими клієнтами є уряди, а не громадянські суспільства… чи люди". І я думаю, що це справжня проблема, я думаю, що Світовий банк має переглянути свою політику, щодо таких ситуацій, як наприклад: в Україні чи Узбекистані, де банківську та інші системи продовжують контролювати клептократи, які перебувають при владі."

Кемпбел переконаний – побороти корупцію в Україні, може лише сильне громадянське суспільство. Майдан допоміг багатьом українцям усвідомити їхні права. І те, що вони досі продовжують боротися – вражає – каже він. – Чим більше таких людей буде в Україні, тим менше шансів буде у корупції, підсумовує експерт.

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