У США знімають пам'ятники конфедератам. Коли черга статуї Леніна в Сіетлі?

Пам’ятники героям-конфедератам було швидко знято в американському місті Балтимор, штат Меріленд, повідомляє The New York Times. Зняття пам’ятників відбулось після трагедії, що сталась під час акції протесту білих націоналістів проти зняття статуї конфедерата генерала Лі в сусідньому штаті Вірджинія, яка скінчилась загибеллю одного з протестуючих антифашистів.

Конфедеративні Штати Америки – це республіка з 11 південних штатів, самопроголошена в 1861 році, яка відокремилась з метою зберегти рабство, і перестала існувати в 1865 році в результаті громадянської війни США.

Усунення пам’ятника відбулось за розпорядженням мера міста на основі рішення міської ради.

У Балтиморі після опівночі, поліція разом з командою будівельників зняли статуї з п’єдесталів і відвезли їх поза місто.

Для того, щоб відсвяткувати зняття пам’ятників, біля кожного з них зібрались невеликі протести. «Поліція вітала людей і заохочувала їх фотографувати і робити селфі», - повідомив редактор балтиморської міської газети Байнард Вудс.

В той же час, спостерігачі відзначають, що крім повалення пам’ятників героям конфедератів, потрібно звернути увагу на те, що в американському місті Сіетл все ще стоїть пам’ятник ще одному тирану – Леніну.

З самого початку його встановлення, цей пам’ятник сприймався неоднозначно. «Це повністю не відповідає нашій спільноті», - коментував митець Фредерік Едельблат в інтерв’ю SeattlePI. «Це не витвір мистецтва, а сором, символ загибелі мільйонів у Східній Європі через домінування комуністів». Автор скульптури Пітер Бевіс не погоджувався, стверджуючи, що «мистецтво переживе політику».

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