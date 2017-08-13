Насильство у Шарлотсвіллі: Ось, що відомо

У США розпочато розслідування щодо наїзду автомобіля у натовп людей у суботу після демонстрацій ультраправих та противників маніфестації у Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія.

Міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив: "Насильство та смерть у Шарлотсвіллі наносять удар по основі американського права та справедливості." "Коли такі дії виникають внаслідок расового фанатизму та ненависті, вони зраджують наші основні цінності і не можуть бути терпимі", - додав він.

Президент Трамп заявив: "Ми рішуче засуджуємо ці кричущі прояви ненависті, фанатизму і насильства з багатьох сторін, з багатьох сторін".

Що сталося?

У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, у суботу ультраправі зібралася на протест проти знесення конфедераційної статуї. Також зібралися їх противники. Між ними почалися сутички.

Губернатор Вірджинії Террі Маколифф оголосив про надзвичайний стан. Він заявив: "У мене є повідомлення для усіх прихильників ідей панування білої раси та нацистів, які сьогодні зібралися у Шарлотсвіллі. Наше повідомлення просте: йдіть додому. Ви не є бажаними у цьому великому співтоваристві. Ганьба вам".

Після того, як протест у Шарлотсвіллі був скасований, автомобіль в'їхав у натовп людей на вулиці у той час, коли вони залишали протест проти маніфестації націоналістів. Загинула 32-річна жінка, біля двох десятків людей постраждали.

Поліція повідомила, що тримає водія автомобіля під вартою. Водієм виявився 20-річний Джеймс Алекс Філдс зі штату Огайо.

Пізніше, поліція штату Вірджинія повідомила, що один з їхніх вертольотів розбився у лісі за межами міста. Вертоліт використовувався, щоб стежити за мітингами. Поліція повідомила, що унаслідок падіння гелікоптера загинули лейтенант Г. Джей Каллен і пілот Берк М.М. Бейтс.

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