Американську глибинку налякав наступ "зомбі-єнотів"

Ніколи не бачив нічого подібного

Мешканці міста Янґстауну у штаті Огайо скаржаться на наплив єнотів, які поводяться "як зомбі". Про це повідомляють американські ЗМІ.

Один зі свідків розповів, що серед білого дня поблизу будинку до нього та його собак без страху наблизився єнот. Тварина слідувала за людиною та домашніми улюбленцями аж до дверей будинку, ставала на задні лапи, вишкіряла зуби та ін.

"Ніколи не бачив нічого подібного", - наводять слова чоловіка у ЗМІ.

Повідомляється, що поліцейські в Огайо за останній час змушені були евтаназувати 15 підозрілих тварин.

У Департаменті природних ресурсів штату заявили американським ЗМІ, що поведінка єнотів нагадує симптоми хвороби, яка називається "собача чумка" (canine distemper - прим. ГА).

У США єноти сприймаються, як шкідники. Тварини густо поширені країною, є розносчиками хвороб, порпаються у смітті, часом атакують домашніх тварин. Жартома єнотів також називаються "сміттєвими пандами".

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