Понад 4 мільярди доларів заробила на "Зоряних війнах" компанія Disney

За інформацією видання The Hollywood Reporter три стрічки "Зоряні війни: Пробудження Сили", "Зоряні війни: Бунтар" та остання на поточний моментр стрічка з кінематографічного серіалу "Зоряні війни: Останній Джедай" принесли компанії Disney понад 4 мільярди доларів від продажу квиктів.

Прикметно, що такі прибутки лишень "відбили" вартіть придбання компанією Disney придбання прав на бренд "Зоряні війни" у автора фантастичного всесвіту Джорджа Лукаса у купі із його компанією Lucasfilm. За них у 2012-му році Disney виклали 4.06 мільярдів доларів.

Прибутки від продажу квитків, не є "чистими", адже не враховують сотні мільйонів витрачені на створення та промоцію стрічок, розподіл прибутків із партнерами та ін. Водночас компанія також заробляє на продажу різноманітних товарів з символікою стрічки, іграшок та на парках розваг.

У США "Зоряні війни: останній джедай" вже заробили лише на продажу квитків понад 930 мільйонів доларів.

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