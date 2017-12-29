Міністр оборони США розповів, як на ситуацію в Україні вплине летальна зброя

Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя

Військова роль Сполучених штатів Америки в Україні не буде змінюватись. Про це міністр оборони США Джим Маттіс заявив у п'ятницю в ході спілкування з представниками преси. Слова голови Пентагону наводить Джефф Селдін, кореспондент "Голосу Америки" у Пентагоні.

"Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що збройні сили України служать інтересам народу України", - цитує слова Маттіса кореспондент "Голосу Америки".

Міністр оборони США також прокоментував вплив на ситуацію в Україні летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати офіційному Києву.

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - заявив Маттіс.

У грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.

Американські ЗМІ, з посиланнями на численні джерела у Держдепі, також заявляли про план президента США Дональда Трампа погодити продаж Україні протитанкових переносних ракетних коплексів "Джавелін".

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