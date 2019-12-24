Нове дослідження CNN проливає світло на роль екс-гольфіста у операціях партнерів Джуліані в Україні

Ім'я 44-річного Девіда Коррея фігурує в обвинуваченні ФБР проти американських бізнесменів - уродженців України Льва Парнаса та Андрія Кукушкіна і уродженця Білорусі Ігоря Фрумана.

ФБР арештувало Девіда Коррея, як і трьох інших партнерів Руді Джуліані, особистого юриста Дональда Трампа у жовтні . Коррея висунули звинувачення у використання іноземних коштів, щоб отримати політичну підтримку для бізнесу з поширення марихуани у США.

Трьом іншим партнерам Джуліані висунули ще три звинувачення у справі щодо фінансування передвиборчих кампаній. Зокрема, їм закидають змову для "перерахування коштів з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів для того, щоб обвинувачені могли отримати потенційний вплив на кандидатів". Обвинувачені заперечують свою роль у злочинах.

Нове розслідування CNN звернулось до ролі Коррея у діяльності Парнаса та Фрумана в Україні.

Коррея допомагав Леву Парнасу та Ігорю Фруману перетворити їх політичні зв'язки в Україні та США на бізнес угоди, зокрема, намагався продати Україні американський зріджений природний газ через трубопровід у Польщі, роблять висновок дослідники на основі аналізу текстових повідомлень та розмов зі знайомими бізнесменів.

Як пише CNN, для цього Коррея активно налагоджував зв'язки з НАК "Нафтогаз" і в 2018-2019 роках провів декілька зустрічей з керівництвом компанії.

Три бізнесмени також співпрацювали з українським олігархом Дмитром Фірташем.

Цю співпрацю заперечує юрист Фірташа. Однак, два джерела підтвердили CNN, що Коррея провів більше тижня з українським олігархом.

На початку осені, за даними двох бізнесменів, які наводить CNN, Коррея сказав партнерам, що летить до Дубаю, щоб укласти угоду з Фірташем. 7 жовтня Коррея надіслав текстове повідомлення другові, що він у Дубаї. Через три дні, Парнаса та Фрумана було заарештовано. 16 жовтня Коррея повернувся до США і здався владі.

На відміну від Парнаса та Фрумана, інші бізнесмени відгукувались про Коррея, як про працьовиту людину. "Лев був екстравагантним, він прокидався лише в другій годині по обіді, - говорить CNN один з тих, хто співпрацював з трьома бізнесменами, - Коррея був працьовитим і справді намагався робити бізнес з їх зв'язків".

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