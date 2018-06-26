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Історії успіху українців

Український еко-стартап названо одним із найкращих у світі

Співдиректори Effa Дар’я Василенко та Ілля Кічук (в центрі) на конкурсі Clim@ у Франкфурті, Німеччина, 25 червня 2018 р.

Українська компанія Effa ввійшла до п’ятірки кращих стартапів світу в сфері клімату на конкурсі в Німеччині. Українці презентували одноразову зубну щітку, виготовлену з переробленого паперу та екологічно чистих матеріалів, які не наносять шкоди природі.

Всього на конкурс Clim@, що вперше проводився організацією Finance in Motion у Франкфурті, було подано триста заявок. Рівень учасників, за словами співзасновниці Effa Дарї Василенко, – дуже високий, а їхній стартап – чи не наймолодший: йому якраз виповнюється рік.

«Ми дуже молоді, але вже зробили перші прототипи, отримали перші великі замовлення з Європи та розпочали процеси сертифікації і патентування», – говорить Дар’я.

Екологічна зубна щітка Effa
Екологічна зубна щітка Effa

Щітки Effa, за словами розробників, прості у використанні, дешеві та стильні. Вони насамперед стануть у нагоді тим, хто багато подорожує, не шкодячи природі. Щодня готелі та авіалінії викидають приблизно 6 тонн пластикових одноразових щіток, говориться на сайті конкурсу.

Ідея прийшла Іллі Кічуку, який є засновником і співдиректором компанії:

«Ілля є промисловим дизайнером і часто працює з винаходами та різними речами, – розповідає Дар’я. – У певний момент він задумався про безвідповідальне використання пластику в одноразових щітках, які вживаються всього 3 хвилини».

Співдиректори Effa Дар’я Василенко та Ілля Кічук на конкурсі Clim@ у Франкфурті, Німеччина, 25 червня 2018 р.
Співдиректори Effa Дар’я Василенко та Ілля Кічук на конкурсі Clim@ у Франкфурті, Німеччина, 25 червня 2018 р.

Clim@ – це конкурс для інноваційних підприємств чи проектів у сфері стійкої енергетики або ресурсозбереження, які здатні змінити поточну практику та демонструють сильний позитивний вплив на клімат, йдеться на сайті конкурсу.

«Для нас це великий крок уперед, – ділиться Дар’я, – і шанс представити Україну на GGF Forum вже завтра перед 300 глядачами, інвесторами та науковцями і привернути увагу до України від усього світу».

Співдиректор Effa Дар’я Василенко на конкурсі Clim@ у Франкфурті, Німеччина, 25 червня 2018 р.
Співдиректор Effa Дар’я Василенко на конкурсі Clim@ у Франкфурті, Німеччина, 25 червня 2018 р.

Минулого року компанія Effa стала переможцем українського етапу конкурсу чистих технологій ClimateLaunchpad, який організувала неприбуткова організація Greencubator, заснована братами Андрієм і Романом Зінченками. Команда стартапу бажає своєю діяльністю допомогти місії Greencubator:

«Таких проектів в Україні багато, і поки що ними займався Greencubator в особі Романа та Андрія Зінченків, а зараз ми можемо їм у цьому допомогти і з допомогою нашого проекту привернути увагу до екології та бізнесу України як ззовні, так і зсередини країни».

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    Аліна Голіната

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

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