У «Діснейленді» продаватимуть український дерев’яний конструктор

Скоро Україну знатимуть у світі і через іграшки: український конструктор Ugears / «Юкрейніан Геарс» з осені можна буде побачити в магазинах Disney по всьому світу (всього близько 700 точок) та у розважальному парку «Діснейленд» у Каліфорнії, США. При тому компанія стала першою, чий бренд Disney погодився залишити на упаковці разом зі своїм.

Матеріал входить до серії «Українці – історії успіху».

Як повідомив «Голосу Америки» співзасновник Ugears Геннадій Шестак, переговори тривали майже рік. Перша партія товарів буде відправлена в другій половині серпня і потрапить на полиці крамниць вже восени.

«Ми витратили майже рік на переговори, узгодження моделей та їхнє виготовлення. Це нові моделі, діснеївські образи, створені за їхніми прототипами і затверджені в них».

Стартап Ugears, що виробляє незвичайні механічні 3Д-пазли з фанери для дорослих і дітей, був започаткований у 2014 році в Києві і зараз має магазини в десятках країн на п’яти континентах. Для того, щоб скласти конструкцію, не потрібно ні клею, ні цвяхів – один зі способів з'єднання деталей є запатентованим винаходом.

Колекція Ugears складається з 35 моделей, кожна з яких вражає продуманим дизайном і увагою до деталей. Компанія постійно розвиває нові ідеї. Покупці отримують набір із попередньо вирізаними частинами, які потрібно скласти докупи. Місія компанії – перетворити збір моделей та гру з ними на приємний спосіб проведення часу для всієї сім’ї.

Сконструйовані вироби не тільки цікаво працюють, але й мають оригінальний вигляд і можуть служити сувеніром.

Усього в компанії працює близько 200 осіб. Виробництво розміщене під Києвом. Над дизайном працює команда дизайнерів, художників, інженерів. Близько двох десятків працівників готує продукт до серійного виробництва.

«За договором, – поділився Геннадій Шестак, – якщо товар зарекомендує себе, то Disney може запропонувати його дилерам і групам у регіонах. Зараз у нас затверджено чотири моделі, прототип п’ятої ще розглядатиметься. У перспективі – розробка більшої кількості моделей».

За словами Геннадія, їхня компанія – перша за останні 22 роки, кому Disney дозволив залишити свій бренд на упаковці, і це звучатиме так: Ugears For Disney.

Крім того, одну з українських моделей Disney обрав до своєї колекції різдвяних іграшок, які компанія активно просуватиме перед зимовими святами.

Ugears також планує до кінця року запустити лінійку настільних ігор після більш ніж річної роботи над проектом.

Рік тому український стартап зібрав майже 290 тисяч доларів на платформі спільнокошту Kickstarter на виробництво першої в світі механічної музичної моделі, на якій можна грати. Близько трьох тисяч людей інвестували гроші в цей виріб.

Серед інших розробок, які представлялися на Kickstarter, – навігатор дат і серія «Механічне місто», до якої входять трамвайна лінія, залізниця та фабрика роботів. Частина іграшок може рухатися.

У компанії хочуть вірити, що навіть у сучасному світі відеоігор та віртуальної реальності люди все ще відчувають радість, коли їм вдається знайти творчий спосіб застосувати власні руки.

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