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Світ

Путін та Ердоган обговорили збройний контракт, який у США назвали загрозою членству Туреччини у НАТО

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Президент Росії Володимир Путін у понеділок приймав у Москві турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана на переговорах щодо ситуації у Сирії, продажу російських ракет Туреччині та іншим економічним угодам.

Візит Ердогана до Росії, вже третій цього року, підкреслив усе тісніші зв'язки між двома країнами і готовність Туреччини кинути виклик США.

Турецький лідер зазначив, що Вашингтон запропонував Анкарі американську систему ППО Patriot, але пропозиція США не є такою вигідною, як російська

Вітаючи Ердогана у Кремлі, Путін заявив, що вони обговорять поставку до Туреччини передових російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Цей крок викликав гнів уряду США, партнера Туреччини в НАТО.

Російський лідер назвав контракт головним пріоритетом у співпраці між двома країнами, додавши, що також формуються інші угоди щодо зброї.

Купівля Туреччиною російських ракет стала першим таким контрактом для члена НАТО. Туреччина проігнорувала вимоги США відмовитися від угоди, а Ердоган заявив у п'ятницю, що поставки С-400 почнуться в липні.

Турецький лідер зазначив, що Вашингтон запропонував Анкарі американську систему ППО Patriot, але сказав, що пропозиція США не є такою вигідною, як російська.

Віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину, що вона ризикує членством у НАТО

США та інші союзники НАТО кажуть, що С-400 несумісні з системами озброєння Альянсу. Вашингтон висловив стурбованість тим, що використання С-400 Туреччиною може поставити під загрозу безпеку сучасних американських винищувачів F-35, які Туреччина готується отримати.

Минулого тижня віце-президент США Майк Пенс застеріг Туреччину, що вона ризикує членством у НАТО і своєю участю в програмі F-35, якщо не відмовиться від ракетного контракту з Росією.

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