Трамп: Розмова з Путіним на G20 буде "дуже хорошою"

У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістки каналу CNN, чи попросить він Володимира Путіна не втручатись у вибори президента Сполучених штатів у 2020-му році, але як видається підтвердив плани спілкуватись із ним на саміті G20.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа", - заявив президент США.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив журналістам, що зустріч президентів США та Росії – Дональда Трампа і Володимира Путіна – в кулуарах саміту «Великої двадцятки» в Осаці відбудеться 28 червня, .

Він уточнив, що зустріч триватиме протягом години.

За словами Ушакова, обговорюватися на ній будуть, ймовірно, проблеми регіональної стабільності, в тому числі Сирія, Венесуела й Іран.

Кореспондент CBS News у Білом домі Марк Ноллер (Mark Knoller) також написав у Twitter, що Трамп очікує, що зустріч із Путіним відбудеться.

В інтерв’ю у телепрограмі Meet the Press Трамп заявив, що під час зустрічі із Путіним на саміті може порушити тему втручання Росії у вибори у США.

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