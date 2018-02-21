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Правник, пов’язаний з діяльністю в Україні, брехав слідству про втручання Росії у вибори в США

Алекс Ван дер Зваан виходить із суду у Вашингтоні 20 лютого 2018 р.

Лондонський правник Алекс Ван дер Зваан, пов’язаний з діяльністю в Україні колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, визнав себе винним у неправдивих свідченнях спеціальному розслідуванню про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Спеціальна прокуратура, очолювана Робертом Мюллером, оприлюднила обвинувачення правника у вівторок, і він одразу ж у той день визнав свою провину в суді у Вашингтоні.

Алекс Ван дер Зваан одружений з донькою російського мільярдера Германа Хана.

Американська правнича фірма Skadden, де працював Ван дер Зваан, на замовлення українського уряду готувала 2012 р. звіт, що виправдовував ув’язнення Юлії Тимошенко за звинуваченнями у порушеннях на посаді прем’єр-міністра. Тимошенко згодом була звільнена, а звинувачення зняті.

Алекс Ван дер Зваан визнав, що збрехав про свої контакти з партнером Манафорта Ріком Ґейтсом, який згодом також працював у виборчому штабі Дональда Трампа.

Прокуратура, зокрема, стверджує, що ван дер Зваан брехав, коли заявив, що не знав, чому один з електронних листів між ним та неназваною особою не був наданий слідству, але насправді він стер того листа.

Манафорт і Ґейтс упродовж років були консультантами колишнього президента України Віктора Януковича, і їхня діяльність стала одним з предметів розслідування спеціального прокурора Мюллера.

У жовтні спеціальна прокуратура звинуватила обидвох їх у відмиванні грошей.

Минулого тижня розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення тринадцятьом громадянам Росії і трьом російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.

Раніше у брехні спеціальній прокуратурі про свої контакти з Росією зізналися колишній радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн та колишній радник у закордонних справах Джордж Пападопулос.

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Чи порушили росіяни, звинувачені Робертом Мюллером, якісь закони? Відео
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Чи порушили росіяни, звинувачені Робертом Мюллером, якісь закони? Відео

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