Докази втручання Росії у вибори президента США 

Підозри про втручання наближених до Кремля людей в американський виборчий процес підтверджені. Таким є основний висновок, який роблять американські коментатори після оприлюднення обвинувального документа, в якому описується масштабна пропагандистська кампанія, проведена в інтернет-просторі на кошти людини, близької до Кремля.

Обвинувальний документ, оприлюднений 16 лютого, – це перші формальні звинувачення, висунуті щодо російських громадян і російських компаній в результаті розслідування російського втручання в американські президентські вибори 2016 року, яке тривало більше року.

У третьому абзаці обвинувального висновку коротко формулюється суть злочинів, інкримінованих 13 російським громадянам і 3 організаціям: «Обвинувачені свідомо і навмисно увійшли в змову... з метою втручання в політичний і виборчий процес США, включно з президентськими виборами 2016 року».

Приклади такого втручання зайняли близько 35 сторінок. У центрі операцій – «Агентство інтернет-досліджень», що фінансується Євгеном Пригожиним.

Згідно зі слідством, з 2014 року воно починає створювати фіктивні аккаунти в соціальних мережах, використовуючи імена вигаданих і реальних людей, які живуть у Сполучених Штатах. Ці «люди» видають себе за американських активістів і починають активно множити відомості, що стосуються найделікатніших питань американського політичного життя: расових проблем, володіння зброєю, нерівності – всього того, що розколює американське суспільство. Ними створені сотні акаунтів та інтернет-груп, за якими стежать сотні тисяч американців. Мета, згідно з обвинувальним документом, «внести розкол в американську політичну систему».

«Агентство» спочатку поширює сфабриковану інформацію, яка ганьбить різних кандидатів, але з наближенням президентських виборів і несподіваним затвердженням Дональда Трампа як кандидата в президенти від Республіканської партії російські оперативники переходять на його бік.

Вони намагаються організовувати мітинги прихильників Дональда Трампа, видаючи себе за членів правоконсервативних груп, і навіть оплачують послуги окремих американських активістів, які беруть на себе організацію мітингів під гаслами «Марш за Трампа», «Покінчимо з Гілларі!». Марші проводяться в Нью-Йорку та Флориді. «Агентство», наприклад, за даними слідства, переказує гроші одному з учасників, який вийшов на мітинг у масці Гілларі Клінтон і тюремній формі. Прихильникам і противникам Клінтон розсилаються запрошення на мітинг під гаслом: «Підтримуй Клінтон, рятуй американських мусульман!»

Солідний бюджет

Російські оперативники витрачають десятки тисяч доларів на політичну рекламу в Інтернеті. Операції, згідно зі звинуваченням, були масштабними. У пік активності щомісячний бюджет «Агентства інтернет-досліджень» становив 1 мільйон 250 тисяч доларів.

У документах не йдеться про прямі контакти обвинувачених з членами передвиборчого штабу Дональда Трампа, а виявлення таких потенційних контактів є однією з цілей розслідування, яке очолює спеціальний прокурор Мюллер, але їм, наприклад, інкримінується створення в Twitter фіктивного аккаунта відділення Республіканської партії в Теннессі. Від імені цієї неіснуючої групи підтримки партії вони вийшли на якогось члена передвиборчого штабу республіканців в цьому штаті.

Уся ця діяльність здійснювалася дистанційно з Росії. Електронні сліди ховалися за допомогою використання серверів, які розташовані в інших країнах. Оплата послуг введених в оману американських громадян, мимовільних посібників, проводилася за допомогою переказу грошей з рахунків в російських та іноземних банках, відкритих або від імені фіктивних клієнтів, або за допомогою викраденої особистої інформації.

Широкий розмах

Досить широкий діапазон діяльності співробітників «Агентства інтернет-досліджень» дав можливість висунути їм звинувачення у скоєнні різних серйозних в контексті американського законодавства злочинів. Пункт перший – змова з метою обману Сполучених Штатів, що означає, що обвинувачені ввели в оману і перешкоджали діяльності цілої низки федеральних відомств – від Федеральної виборчої комісії до Держдепартаменту. Другий пункт – змова з метою здійснення фінансового шахрайства, куди входять отримання незаконних кредитів, використання вкрадених документів, переказ коштів, отриманих злочинним шляхом. Третій пункт – крадіжка ідентичності.

Перша реакція американської преси – обвинувальний документ, підписаний спеціальним прокурором Робертом Мюллером, який очолює розслідування російського втручання в американські президентські вибори, підтверджує давні підозри про те, що в американському інтернет-просторі на користь кандидатури Трампа активно діяла фінансована Кремлем організація, але в ньому немає нових відомостей про крадіжку і оприлюднення електронного листування помітних функціонерів Демократичної партії напередодні виборів і немає жодних вказівок на зв'язок між штабом Трампа і російськими громадянами. Це спеціально зазначив у своїй заяві заступник генерального прокурора Рід Розенстайн. За його словами, ніхто з американських громадян не знав, що вони контактують з людьми в Росії. Президент Трамп в повідомленні у Twitter оголосив, що «виборчий штаб Трампа не вчинив нічого незаконного – ніякої змови».

Звинувачення, висунуті проти 13 російських громадян і 3 організацій, дуже серйозні, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода американський юрист, співробітник інституту Independence в Колорадо Дейв Коппел:

Це злочини, за вчинення яких часом покарання у 20-30 років в'язниці і конфіскація частини майна

– Це злочини, за вчинення яких передбачається покарання у 20-30 років в'язниці і конфіскація частини майна. Найбільш серйозними виглядають звинувачення в крадіжці особистості і в банківському шахрайстві з обтяжливими обставинами. Цікаво, що в кримінальному законодавстві ці статті не дуже розлогі, але вони охоплюють широке коло діяльності і передбачають дуже серйозні покарання. Наприклад, відкриття рахунку в банку під фіктивним ім'ям може бути покаране 30 роками в'язниці: як правило, суди схильні карати по максимуму, якщо ці діяння були частиною широкої змови, що ми маємо в цьому випадку. Ба більше, свідоме втручання в американські вибори є обтяжливою обставиною, в разі потрапляння цих людей до рук американського правосуддя гарантує їм жорсткі покарання.

– Це суто символічний документ, враховуючи, що обвинувачені перебувають, мабуть, в Росії?

Малоймовірно, що Путін екстрадує їх

– Малоймовірно, що Путін екстрадує їх. Він не захоче, щоб інформація, якою ці особи володіють, про можливу причетність до втручання в американські вибори людей з керівництва Росії, вийшла на поверхню. Відмова в екстрадиції напевно посилить протистояння між двома урядами і зробить більш імовірним введення нових санкцій.

З моєї точки зору, ці звинувачення показують, що російський вплив на вибори був занадто незначним, щоб вплинути на їхній результат.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода.

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