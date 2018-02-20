Друга проба підтвердила, що олімпійський призер із Росії вживав допінг – ОКР

Друга допінг-проба підтвердила, що бронзовий призер Олімпіади в Пхйончхані, російський керлінгіст Олександр Крушельницький вживав заборонений препарат – мельдоній, повідомляє Олімпійський комітет Росії.

«Обставини того, що сталося, не дають зараз відповіді на питання, яким чином і коли мельдоній міг потрапити в організм спортсмена. Загальновідомо, що ефект від вживання мельдонію досягається винятково при його регулярному курсовому використанні, а метаболіти фіксуються в організмі людини близько дев’яти місяців з моменту закінчення прийому препарату», – заявляє ОКР.

В Олімпійському комітеті додали, що виявлена в пробі концентрація мельдонію свідчить про одноразове вживання препарату, «абсолютно безглузде з точки зору досягнення будь-якого терапевтичного впливу на організм людини».

«Проба, взята у Олександра Крушельницького до початку Олімпійських ігор, 22 січня, так само як і всі попередні, була негативною. Таким чином, факт усвідомленого або системного вживання забороненого речовини не підтверджується», – зазначили в ОКР.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що в одному з допінг-тестів Крушельницького виявлені сліди мельдонія. Штаб російської делегації на Олімпіаді підтвердив, що отримав повідомлення про можливе порушення антидопінгових правил, однак ні імені спортсмена, ні вид спорту називати відмовився.

У Спортивному арбітражному суді зареєстрували нове провадження щодо Крушельницького.

19 лютого агентство Reuters повідомило, що Олександр Крушельницький повернув акредитацію і покинув олімпійське селище. У Міжнародному олімпійському комітеті не підтвердили інформацію про те, що російський спортсмен здав олімпійську акредитацію. Президент Федерації керлінгу Росії цю інформацію спростував.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.

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