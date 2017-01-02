На ринку в Багдаді нападник-смертник влаштував вибух – загинуло не менше 30 людей

Вибух стався в районі Садр-Сіті, який не раз ставав мішенню для атак

Як повідомила іракська поліція і представники лікарень, щонайменше 30 людей загинули і близько 25 отримали поранення в понеділок у результаті дій смертника, який підірвав навантажений вибухівкою автомобіль на велелюдному ринку в Багдаді.

Багато загиблих були робітниками-поденниками, які чекали, поки хтось запропонує їм роботу. Очікується, що число загиблих може зрости.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Ісламська держава», яке повідомило про це за посередництвом інформаційного агентства Amaq.

Смертник привів у дію вибуховий пристрій на фруктово-овочевому ринку в Садр-Сіті – переважно шиїтському районі на сході Багдада, який неодноразово ставав мішенню для атак.

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