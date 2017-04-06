Захід про "безвіз": "Нарешті позитив для кожного українця"

...одне з набагатьох покращень з часу Євромайдану, яке позитивно позначиться на всіх українцях

Привітання посипались на адресу України після того, як Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

"Після голосування в Європарламенті український "безвіз" мають схвалити ще у Раді ЄС. Очікується, що "безвіз" для України фактично може набути чинності на початку червня", - пише УП.

"Вітання!", - твітує радник президента України Петра Порошенка, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Цілком заслужено. Шкода, що була затримка!", - пише польський посол до Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

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"Радий за моїх українських друзів!", - пише Макс Такер з фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса, колишній журналіст західних видань, який багато працював в Україні.

​Натомість Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який постійно працює у Києві, взявся пояснювати світу, чому безвізовий режим настільки важливий для України.

Безвіз покращить туризм та культурний обмін

"Для українців це визнання їх європейського вибору, який мав значну ціну і приніс мало переваг. Завдяки "безвізу" більше українців побачать Європу, а значить усвідомлять, що Європа це не лише вищі прибутки, але і інші очікування від роботи уряду. "Безвіз" - це одне з набагатьох покращень з часу Євромайдану, яке позитивно позначиться на всіх українцях", - твітує сьогодні Бейтсон.

"Великий день для українців та Європи!", - пише шведський євродепутат Анна Марія Корацца.

"Це один із тих рідкісних випадків, коли Рада радіє, а не б'ється", - пише вже посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Приголомшливі новини для України. "Безвіз" покращить туризм та культурний обмін", - твітує Орен Дорелл з американського видання USA Today.

Ну і ось ще ціла порція вітань:

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