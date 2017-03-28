«Ще можете зупинити Brexit» – кажуть британцям європейські законодавці

Законодавці Європейського Союзу хочуть сказати громадянам Великобританії, що вони ще можуть змінити свою думку і залишитися в ЄС, навіть після того, як у середу прем’єр-міністр Тереза Мей офіційно розпочне процедуру «розлучення».

Як повідомляє Інформаційне агентство Reuters, Європейський парламент працює над резолюцією, яка має бути відповіддю на повідомлення пані Мей про початок заходів на основі статті 50-ої Договору про ЄС, якщо на це погодяться інші членські країни. Резолюція має підтримати тих, хто у Британії хоче зупинити весь процес.

«Ми не хочемо закрити двері до здорового глузду, сказав репортерам співголова Партії зелених у бельгійському парламенті Філіп Ламбер.

Представник Німеччини, член партії Християнських демократів, Ельмар Брок також сказав, що в проекті резолюції згадується така можливість і додав, що наступного тижня відбудеться голосування в цій справі.

Проте прем’єр-міністр Мей, як пише Reuters, каже, що процесу не можна стримати, хоча опоненти розраховують на новий референдум або голосування в Британському парламенті.

Президент Європейської ради Дональд Туск висловив упевненість, що інші 27 країн ЄС погодяться, щоб Великобританія таки залишилася в ЄС, якщо вона змінить рішення.

Однак представники ЄС кажуть, що Туск не згадуватиме про це, коли цього тижня дасть відповідь на листа прем’єр Мей.

Головний представник ЄС на переговори із Сполученим Королівством Мішель Барньє намагався відохотити законодпавців натякати на можливість стримання відходу Великобританії і наполягав, що це стосується також скасування самого процесу, що вимагало б згоди всіх 27 країн ЄС.

Минулого місяця колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер закликав своїх земляків «повстати» і намагатися заблокувати Брекзит, якщо це можливе. Але тепер – пише Reuters – справи залежать не лише від британців, а один високопоставлений дипломат ЄС так сказав про заклик Блера: «Поїзд від’їхав».

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