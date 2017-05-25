Проведено більше арештів у зв’язку з атакою в Манчестері

У четвер вранці хвилиною мовчанки у Манчестері вшановано пам’ять жертв бомбової атаки, що сталася в понеділок незабаром після концерту популярної музики.

Мешканці міста зібралися у центрі площі святої Анни перед тимчасовим меморіалом з квітів, надувних куль і свічок для вшанування 22 осіб, які загинули в результаті вибуху домашнього виробництва присторою незабаром після концерту американської співачки Аріани Ґранде.

Незабаром після вшанування пам’яті жертв, до Королівської дитячої лікарні в Манчестері прибула королева Єлисавета, щоб відвідати декого із 64 поранених у результаті атаки осіб. Багато жертв – підлітки.

У зв’язку з бомбовою атакою в понеділок затримано уже вісім осіб, включно з двома чоловіками, які були арештовані метрополітальною поліцією Манчестера в четвер вранці. Жінку, арештовану в середу під час рейду на квартиру на півночі Манчестера, звільнено без пред’явлення їй звинувачення.

Поліція не подала подробиць про те, яким чином затримані особи можуть бути причетні до атаки. У телевізійному зверненні прем’єр-міністр Тереза Мей повідомила, що рівень антитерористичної загрози в країні залишається критичним.

У середу лівійські сили безпеки арештували батька і брата Салмана Абеді. Представник лівійських антитенрористичних сил заявив, що брат нападника Хашем Абеді недавно мав контакт з Салманом і знав про його план.

Батько Абеді – Рамадан – заявив інформаційному агентству Reuters, що п’ять днів тому він розмовляв зі своїм сином і «все здавалося бути нормальним».

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