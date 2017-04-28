ЄС може створити "європейську армію"

«ЄС інтегрується в сфері оборони швидше за інші ділянки», - оголосила високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні під час засідання міністрів оборони на Мальті. Йдеться, насамперед, про створення сил швидкого реагування, бойової одиниці, яку на ротаційній основі будуть надавати країни-члени ЄС.

«Зараз, кризові явища є всюди і ми чуємо від наших партнерів, починаючи від ООН, що сили швидкого реагування ЄС мають бути розташовані в деяких проблемних регіонах», - пояснила Моґеріні.

Зараз, кризові явища є всюди і ми чуємо від наших партнерів, починаючи від ООН, що сили швидкого реагування ЄС мають бути розташовані в деяких проблемних регіонах

Великобританія, яка має ядерну зброю, а також постійне право вето в ООН, давно протистояла цим діям, остерігаючись створення «європейської армії» з командуванням в Брюселі. Але у зв’язку з «Брекзіт», вплив Великобританії на політику ЄС буде знижуватись. Іншим фактором, що стимулює оборонну співпрацю в Європі, є позиція президента США Трампа, який висловив сумніви стосовно ролі, яку мають відігравати США в підтримці європейської безпеки.

Міністр оборони Німеччини Урсула вон дер Ляєн зазначила, що «справді вражає, як зараз 27 країн-членів (мінус Великобританія) готові надати поштовх безпеці та обороні».

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