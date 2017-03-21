Наступного місяця відбудеться саміт ЄС без участі Великобританії

Двадцять сім країн Європейського Союзу матимуть спеціальний саміт 29 квітня для опрацювання плану переговорів з Великобританією про вихід цієї країни з ЄС. Про це повідомив у вівторок голова Європейської ради Дональд Туск.

Він повідомив про це наступного дня після того, як Великобританія заявила, що 29 березня формально розпочне процедуру свого виходу з Європейського Союзу.

«Нашим головним пріоритетом щодо переговорів мусить бути створення якнайбільшої певності і прозорості, по можливості для всіх громадян, компаній і членських країн, які відчують негативні наслідки з приводу Brexit, сказав він.

Після того, як наступного тижня Великобританія розпочне процедуру виходу з ЄС, обидві сторони матимуть час до березня 2019 року для погодження умов відокремлення і узгодження нової торговельної угоди.

Туск заявив, що йому прикро з приводу рішення Великобританії вийти зі складу Європейського Союзу, але що він зробить усе можливе, щоб зменшити вплив цього на «партнерів і друзів» ЄС по всьому світу.

«Ми мусимо зробити все можливе, щоб процес розлучення був якнайменш болісний для ЄС», сказав він.

Торік Великобританія шляхом референдуму вирішила вийти зі складу ЄС після понад 40-річного членства в блоку і його попередниці – Європейській економічній спільноті.

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