Директор ФБР дає свідчення щодо ймовірного втручання Росії у торішні президентські вибори

У середу директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі відповідає на запитання про свою роль у торішніх президентських виборах, зокрема про ведене його установою розслідування справи ймовірного втручання Росії, щоб помогти Дональду Трампу бути обраним президентом.

Комі дає свідчення перед юридичним комітетом Сенату. За всіма ознаками, деякі із запитань стосуватимуться того, що службовці його відомства довідалися про хакерські атаки на комп’ютери демократів, які працювали у виборчій кампанії суперника Дональда Трампа – Гілларі Клінтон, а також про оприлюднення через WikiLeaks електронної пошти, яка завдала удару кампанії демократичного кандидата. Під час слухань, буде порушено питання можливої змови представників кампанії Трампа з російською стороною.

Президентські вибори у Сполучених Штатах, які відбулися шість місяців тому, і далі знаходяться в центрі суперечок між Гілларі Клінтон і Дональдом Трампом.

У своєму першому довшому інтерв’ю у вівторок Клінтон звинуватила директора ФБР частковій відповідальності за свій програш на виборах. Вона сказала, що була на шляху до перемоги, коли за 11 днів до виборів Комі заявив, що керована ним установа відкриває слідство щодо того, чи Клінтон невідповідно зберігала таємну пошту на приватному комп’ютерному сервері, коли займала посаду державоного секретаря.

Дивіться також: «У сфері боротьби з фінансовими злочинами у нас колективна безвідповідальність» - Тетяна Острікова