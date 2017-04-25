Між США та Росією нова Холодна війна - сенатор-республіканець

Сполучені Штати знаходяться у стані Холодної війни з Росією, вказав лідер комітету Сенату з розвідки республіканець Річард Бурр (Richard Burr - прим.ГА), повідомляє CNN. Відповідаючи на питання в інтерв’ю телевізійній станції Північної Кароліни UNC-TV чи США знаходяться в стані «нової Холодної війни», він сказав – «так і є».

Беззаперечно, Росія активно провадила кампанію неправдивих новин

«Все дуже схоже на те, що ми мали в 1980-му, за вийнятком того факту, що Росія, як і Китай, використовують нові технології для того, щоб агресивно посилювати свою діяльність, так навіть Сполучені штати не діяли» - прокоментував сенатор.

«Ми маємо дуже застарілі процедури закупівель у військовій галузі. Вони це оминули і справді використовують теперішній розвиток технологій і втілюють його в дослідницьких та проектних роботах в сфері озброєння».

Коли новинні агенції бачать, що багато людей по всьому світові читають щось, вони вважають, що це заголовок для новин

Коментуючи розслідування комітету Сенату стосовно можливого втручання Росї у вибори в США, Бурр вказав, що Росія поширювала неправдиві новини протягом виборів.

"Беззаперечно, Росія активно провадила кампанію неправдивих новин. Вони висвітлювали речі так, що справжні новинні агентства по всьому світові були переконані, що там дійсно є новина на яку дивились тисячі людей, в той час як насправді це був міф. Коли новинні агенції бачать, що багато людей по всьому світові читають щось, вони вважають, що це заголовок для новин".

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