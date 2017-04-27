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Санкції проти Росії, озброєння України - про це говорили на слуханнях у Сенаті США

Слухання на тему «Протистояння Росії: подальша оцінка можливостей для санкцій» відбулися у Комітеті Сенату США з банків, житлового та комунального господарства.

Росія – найнебезпечніший противник США у світі на сьогодні
американський дипломат Ніколас Бернс

Озброїти Україну, розслідувати і оприлюднити факти російської корупції у США та Європі, а також тісно співпрацювати з європейськими і деякими азійськими країнами у протистоянні Росії – таким чином Вашингтон міг би вгамувати апетит Володимира Путіна, ба більше – можливо, і зовсім зупинити російську агресію. Так вважають американські експерти, які звітували на слуханнях у Cенаті США.

«Росія – найнебезпечніший противник США у світі на сьогодні», - цими словами розпочав свій звіт перед законодавцями багаторічний американський дипломат Ніколас Бернс, чим задав настрій слуханню у Сенаті.

Небажання президента Трампа бути критичним стосовно президента Путіна – це стратегічна і тактична помилка
американський дипломат Ніколас Бернс

Колишній заступник держсекретаря США Ніколас Бернс заявив, що санкції самі по собі не можуть стримати російську агресію, але вони можуть працювати в сукупності із запровадженням інших заходів: «Ми можемо надати смертоносну військову підтримку Україні, ми можемо зробити постійною дислокацію сил НАТО у Польщі та країнах Балтії, ми можемо відродити міць військової сили США та Європи, про фінансування чого Конгрес вже проголосував у 2016 році». За словами Бернса, цей пакет американських ініціатив у сукупності із санкціями «може допомогти у довгостроковій перспективі стримати президента Путіна».

Посол Бернс служив у Держдепі за трьох американських президентів – двох Бушів та Клінтона. Він підтримує політику Дональда Трампа щодо Сирії та Північної Кореї. А позицію США щодо Росії називає «розчаруванням» і «проявом слабкості».

«Небажання президента Трампа бути критичним стосовно президента Путіна – це стратегічна і тактична помилка. Путін не поважає гарненькі запашні слова. Путін поважає силу. І що необхідно зараз показати американському президенту – це силу»​, - зауважив Бернс.

«Президент Трамп не проявляє ініціативи, щоб доручити уряду розслідування інформації щодо російського втручання у вибори. Він не критикував Путіна чітко і жорстко з цього чи будь-яких інших питань, включно з Україною. Я не можу уявити, щоб хтось із попередників президента Трампа з часів ІІ Світової війни не зміг дати Росії знати, не вагаючись, що дії Путіна є неприйнятними для американського народу і нашого уряду. Утім це гірка реальність адміністрації президента Трампа», - вважає Ніколас Бернс.

Експерти також радять уряду США всерйоз взятися за російську корупцію закордоном. Зокрема, Конгресу варто профінансувати створення спеціального департаменту, що займатиметься виключно розслідуванням і оприлюдненням фактів російської корупції.

«Конгрес повинен визначити пріоритетом цільові санкції щодо незаконних дій російських лідерів. Це, серед іншого, передбачає створення слідчої групи, що розслідуватиме фінансові зловживання росіян, який займатиметься відстеженням, виявленням, збиранням даних, санкціонуванням, переслідуванням незаконних грошових потоків від російської влади, які торкаються американської фінансової системи. І ця група має співпрацювати з урядами наших союзників, щоб так само виявляти російські фінансові зловживання закордоном», - заявив головний радник Центру з питань санкцій та незаконного фінансування Фонду за оборону демократій Чип Понсі.

Учасники слухання рекомендують встановити для Росії чітку червону лінію і конкретно пояснити Кремлю, які наслідки передбачені за її перетин.

Повна трансляція слухань з перекладом українською:

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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