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Україна має отримати доступ до свого кордону на сході - Меркель на зустрічі з Путіним

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володмир Путін під час спілкування з журналістами у Сочі, Росія, 2 травня.

Україна має отримати доступ до свого кордону на сході, - з таким посланням, серед інших, звернулась до Володимира Путіна сьогодні (увівторок) у Сочі канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Це її другий візит до Росії від часу анексії Криму. Російський президент приймав свою німецьку колегу в Сочі, на узбережжі Чорного моря.

Ціллю лишається досягти того моменту, коли ми можемо зняти санкції у частині Європейського Союзу завдяки імплементації Мінського процесу
Анґела Меркель

Альтернативи Мінському процесу немає для врегулювання ситуації в Україні – заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель і закликала російського президента виконувати вже наявні Мінські угоди. Вона заявила, що хоче «досягти тієї точки, коли можна буде зняти санкції з Росії».

«Звісно є позитивні обставини у плані економічної співпраці між Німеччиною та Росією. Для мене ціллю лишається досягти того моменту, коли ми можемо зняти санкції у частині Європейського Союзу завдяки імплементації Мінського процесу. Утім ці питання взаємопов’язані. Тим не менше, ми маємо (з Росією – ред.) двосторонні контакти у сферах економіки, науки, досліджень та обміну молоді», - заявила Анґела Меркель.

Путін назвав головне завдання на сході України. «Ми погодились, що серед головних завдань має бути розведення сил та засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли», - заявив Путін.

У час цієї прес-конференції в Сочі відбувається мітинг із закликом припинити вбивства геїв у Чечні. Меркель та Путін торкнулися і цього питання.

«Я попросила Володимира Путіна використати вплив, щоб захистити права цієї меншини, так як це робиться у випадку свідків Єгови», - заявила Меркель.

«Ми обговорювали це питання з пані канцлером. І я звернув її увагу, і вашу увагу хочу звернути, що правоохоронні органи Росії поводяться значно стриманіше і ліберальніше, ніж їхні колеги у європейських країнах, де застосовується сльозогінний газ і дубинки, щоб розігнати демонстрантів. У нас, поки що, слава Богу, цього не потрібно було. Наші судові та правоохоронні органи діють в рамках діючого російського закону і будуть діяти так далі», - відповів Путін.

Напередодні візиту Меркель у Росію відповідальний за російську політику в німецькому уряді Ґернот Ерлер в інтерв’ю місцевій пресі припустив, що канцлер у Сочі запропонує російському президенту розширити коло переговорників щодо Сирії.

«Я думаю, Німеччина повинна запитати в Путіна, чи він може уявити включення більшої кількості країн у переговори. Це дало б можливість принаймні організувати переговорний процес», - вважає координатор уряду Німеччини у питаннях відносин з Росією Ґернот Ерлер.

Володимир Путін на прес-конференції заявив, що сирійське питання можна вирішити лише мирним шляхом і лише під егідою ООН.

Питання Сирії та України очевидно обговорюватиме сьогодні з Володимиром Путіним і Дональд Трамп. Телефонну розмову анонсував напередодні Білий дім. Це вже буде їхня третя телефонна розмова з часу інавгурації президента США.

Журналісти запитали Путіна про можливе російське кібер-втручання у вибори у США та Європі. Володимир Путін був лаконічним.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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