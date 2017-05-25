США: Репресії проти татар в Криму контрастують з повагою до їх прав на решті території України

"Російські органи безпеки намагались зірвати заходи з поминання 73-х роковин з дати сталінської депортації кримcьких татар з їх історичної батьківщини. Російські служби проводили затримування кримських татар, щоб вони не змогли приєднатись до подій присвячених депортації в окупованому Росією Сімферополі", - заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

Тяжкі порушення проти кримських татар, етнічних українців та тих, кого Росія підозрює в опозиції до окупації, невпинно продовжуються.

"На контрасті до цього – на території України, підконтрольній українському урядові, кримські татари мали можливість мирно скористатись своїми правами на свободу виявлення переконань та мирні зібрання", - відзначає Кейт Бернс.

"Тяжкі порушення проти кримських татар, етнічних українців та тих, кого Росія підозрює в опозиції до окупації, невпинно продовжуються. Ми закликаємо Росію припинити репресії і окупацію Криму. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в її міжнародно визначених кордонах".

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