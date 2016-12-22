Трамп призначить Келліенн Конвей своїм радником

Керівник передвиборчої кампанії Трампа стане найвище поставленою жінкою в складі нової адміністрації

Перехідна команда Дональда Трампа повідомила, що обраний президент вирішив призначити Келліенн Конвей своїм радником. Таким чином, вона стане найвище поставленою жінкою, що займе пост у новій адміністрації.

Конвей зайняла посаду менеджера передвиборчої кампанії Трампа в серпні, незабаром після того, як він отримав республіканську номінацію, і, згідно з поширеною думкою, зіграла ключову роль в його подальшій перемозі на виборах. Вона стала першою жінкою, яка очолила звитяжну президентську кампанію, а тепер стане однією з ключових фігур у формуванні політичного бренду обраного президента.

«Вона невпинно і наполегливо просуває мою програму і вміє знайти приголомшливо ефективні способи донести наші ідеї, – сказав Трамп, коментуючи призначення Конвей. – Я дуже радий, що вона увійде в число моїх найближчих радників».

Конвей активно захищала Трампа протягом всієї кампанії, навіть у той момент, коли в ЗМІ з’явилося відео 2005 року, в якому він дозволив собі вульгарні висловлювання про жінок.

Конвей володіє великим досвідом в області проведення опитувань громадської думки і є популярним політтехнологом серед консервативних кандидатів. Так, вона була радником Ньюта Ґінґріча в ході його президентської кампанії 2012 року і обраного віце-президентом Майка Пенса під час боротьби за пост губернатора Індіани.

За даними ЗМІ, у Конвей виникли розбіжності з майбутнім главою президентської адміністрації Райнсом Прібусом і зятем Трампа Джаредом Кушнером через її критику на адресу колишнього суперника Трампа Мітта Ромні, якого розглядали як можливого кандидата на пост держсекретаря. Трамп у кінцевому підсумку вибрав на цю посаду главу міжнародної нафтогазової компанії ExxonMobile Рекса Тіллерсона.

Як повідомляється, Трамп з великою повагою ставиться до Конвей і хотів призначити її прес-секретарем Білого дому. Вона відмовилася від цієї посади і протягом кількох днів роздумувала над тим, чи варто їй перевезти свого чоловіка і чотирьох дітей до Вашингтона, щоб зайняти інший ключовий пост в адміністрації, або працювати у зовнішній організації, що підтримує обраного президента.

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