Данилюк у США назвав дати земельної та пенсійної реформ

У наступні місяць-два в Україні запрацюють земельна та пенсійна реформи. Такими прогнозами поділився міністр фінансів України Олександр Данилюк в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки».​

У нас однакові терміни по земельній і пенсійній реформі

Український уряд сподівається на зростання української економіки до кінця року на 2%, - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, виступаючи перед американською аудиторією у Інституті Гадсона. І найбільшим поштовхом для цього буде початок проведення земельної та пенсійної реформ, яке може бути закріплене на законодавчому рівні вже найближчим часом. Через один-два місяці, - прогнозує міністр.

«У нас однакові терміни по земельній і пенсійній реформі. Ви знаєте, що ці реформи не робилися роками, зараз розробляються два законопроекти, робота над ними завершується і ми будемо готові подати їх в парламент. Можливо, і єдиним пакетом. Це також правильний варіант. Дві важливі реформи, і парламент їх має підтримати», - заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

МВФ дуже добре розуміє суть пенсійної системи в Україні

Напередодні віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розкритикував статтю голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена щодо пенсійної реформи. Статтю назвав «маячнею», а представника МВФ – «жахливим непрофесіоналом».

Колега Розенка міністр Данилюк назвав це особистою позицією віце-прем’єра. Він переконує, що між українським урядом та МВФ відсутні непорозуміння.

«МВФ дуже добре розуміє суть пенсійної системи в Україні. Всі проблеми, які накопичилися роками. І те, що допоможе нам вийти з цієї ситуації, і вони готові нас підтримувати в реалізації цієї реформи», - каже Данилюк. «Якщо є окрема думка у віце-прем’єр-міністра Розенка, це його позиція. Звичайно, ми будемо виходити з того, що має бути спільна позиція всіх членів уряду. Чого ми не будемо приймати як уряд, це компромісів, які не дають результатів», - додає він.

Популісти роблять своє, а ми маємо свої завдання, які маємо виконати

Український уряд обирає ті моделі реформ, які вважає справедливими, а МВФ не нав’язує Україні жодних умов, - переконує урядовець. Опонент земельної реформи в Україні Юлія Тимошенко напередодні заявила про намір провести референдум про зняття мораторію на дозвіл продавати землю сільськогосподарського призначення великим корпораціям та іноземцям. Міністр фінансів, виступаючи перед американськими експертами, назвав цю ідею популізмом.

«Я не здивований. І мене це не хвилює. Популісти завжди будуть намагатися грати свої ігри. Ми знаємо, те що ми робимо, це правильно для економіки. Люди такі як вона відповідальні за той стан держави, в якому ми зараз перебуваємо. Через неї ми були залежні від Росії стільки років через газ. Через неї деякі реформи, які могли бути втілені багато років тому, досі не зрушили з місця. То ж популісти роблять своє, а ми маємо свої завдання, які маємо виконати», - каже Данилюк.

Проведення пенсійної та земельної реформ в Україні – серед вимог Міжнародного валютного фонду України для виділення їй наступного траншу кредиту. За словами міністра Данилюка, пенсійна реформа практично узгоджена з експертами МВФ, кілька питань лишаються відкритими по земельній реформі.

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