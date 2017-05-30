Забута в Україні сирота з рідкісним синдромом знайшла у США люблячу сім’ю

До того, як Даніці виповнилося 6 років, вона жила в українському сиротинці. За весь цей час у неї не було жодних відвідувачів, доки не з’явилося подружжя Ветморів, яке вирішило її вдочерити, повідомляє видання USA Today.

Мама дівчинки Темі Ветмор розповідає, що прийняла рішення про всиновлення, бо відчула це в своєму серці: «Ми знали, як тільки я побачила її. Я знала, в своєму дусі: «Їдь, забери свою дочку». Це саме те, що я відчувала: «Їдь, забери свою дочку».

Даніка народилася з синдромом Трічера-Коллінза, що призвело до глухоти і нестачі кісток у її обличчі. Через проблеми дівчинки, як повідомляли Ветморам, існувала імовірність того, що її виселять з інтернату на вулицю, коли вона подорослішає, пише видання.

Тепер Даніка щасливо живе зі своєю сім'єю в Техасі.

«Вона спритна. Надзвичайно допитлива. Дуже художня, – розповідає батько дівчинки, Том Ветмор. – [Вона] любить малювати, фарбувати, виражати себе».

Що ж надихнуло американську сім'ю відкрити свої серця для дівчини з серйозними медичними проблемами, та ще й з іншої частини світу?

Відповідь – їхня дочка Джуліана. Вона народилася в сім'ї за шість років до появи Даніки. Джуліана також має синдром Трічера-Коллінза, але набагато важчу форму. Крім глухоти, дівчинка народилася без 40 відсотків кісток в її обличчі, інформує USA Today.

«Ви забуваєте, що вона чимось відрізняється, після того, як вона сидить поруч п'ять хвилин», – ділиться тато дівчинки.

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Джуліана перенесла 45 операцій на обличчі, але її тіло і її мозок завжди були абсолютно здорові, а дух завжди піднесений.

«Чиста любов. Вона любить усіх. Вона нікого не осуджує. Вона не бачить нікого як іншого, – говорить Том. – Вона просто сприймає всіх як однакових»

«Моє улюблене заняття – дивитися фільми. Дивитися телевізор. Грати на комп'ютері. Гратися з моїми сестрами», – ділиться Джуліана.

«Що б ви не подумали про когось, коли вперше їх бачите зовні, це не те, ким вони є всередині», – підкреслює Том.

Після Даніки Ветмори знайшли місце в своїх серцях для ще трьох рідних між собою дітей, які відчайдушно потребували дому, повідомляє USA Today.

«Це просто дивовижно, як ваша донька, яку ви сприймаєте як просто нормальну, типову дитину, яка має трохи інший вигляд, змінила так багато життів, – наголошує Том. – Оскільки ви розумієте, що це нормально бути тим, ким ви є».

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