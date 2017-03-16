Єврокомісія схвалила надання Україні 600 мільйонів євро

За повідомленням Єврокомісії, Україна отримає кошти наприкінці березня або на початку

Європейська комісія від імені Європейського Союзу 16 березня ухвалила рішення про надання другого траншу макрофінансової допомоги Україні, позики в 600 мільйонів євро.

Як заявляють у Єврокомісії, загалом надана Євросоюзом Україні допомога від 2014 року складає 2,81 мільярда євро і є найбільшою макрофінансовою допомогою, наданою державі – не члену ЄС.

В ЄС заявляють, що Україна значною мірою виконала свої зобов’язання у рамках видінення нинішнього траншу допомоги. Зокрема, йдеться про подальші кроки для боротьби з корупцією, для сприяння більшій прозорості в управлінні державними фінансами, модернізації державного управління, для просування поточних реформ енергетичного і фінансового секторів, для поліпшення бізнес-середовища і зміцнення мереж соціальної безпеки.

«Україна зробила чудову роботу зі стабілізації й реформування економіки, незважаючи на збройний конфлікт. Ми хочемо бачити продовження позитивного імпульсу реформам в Україні. Сьогоднішня виплата другого траншу в 600 мільйонів євро Україні підтверджує давню прихильність ЄС справі підтримки Україні в її зусиллях з підтримки стабільності і забезпечення економічного відновлення в країні», – сказав Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії у справах євро і соціального діалогу.

За повідомленням Єврокомісії, Україна отримає кошти наприкінці березня або на початку квітня.

Восени 2016 року повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в січні 2017 року, проте Київ забороною на експорт деревини запровадив додаткові торговельні бар’єри і порушив домовленості угоди про вільну торгівлю із Євросоюзом, чим заблокував виділення траншу. Це викликало обурення активістів. На їхню думку, скасування мораторію призведе до знищення лісу.

Згодом у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що заборона на експорт лісу-кругляка запроваджена в Україні в інтересах низки зацікавлених груп і не запобігає незаконній лісозаготівлі й контрабанді деревини, а також обмежує вільну торгівлю. Крім того, у ЄС зазначили, що поділяють бажання українців захистити ліси й готові надати підтримку в цьому напрямку. Заборону на експорт лісу-кругляка не скасовували.

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