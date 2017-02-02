Пояснити Трампу важливість України повинна Меркель - Financial Times

Мінський процес негайно потребує, щоб у нього вдихнули нове життя через креативну дипломатію, пише видання Financial Times. Несподівана відсутність американського лідерства у питанні України має бути компенсована європейським втручанням. Передусім жорстку позицію повинна зайняти Ангела Меркель, ключова сторона мінських переговорів, незважаючи на багато інших вимог, з якими вона стикнулася, переконані у виданні.

Меркель має донести до Трампа розуміння того, наскільки Україна є життєво важливою для безпеки Європи

Протистояти Москві буде набагато важче без відкритої підтримки з боку Вашингтона. Дипломатія канцлера Німеччини повинна поширитися не тільки на Володимира Путіна, а й на Петра Порошенка.

Меркель також має донести до Трампа розуміння того, наскільки життєво важливою є Україна для безпеки Європи, яка протягом останніх семи десятків років розглядалася Сполученими Штатами невіддільно від безпеки США.

Люди, ознайомлені з телефонною розмовою Меркель з американським президентом минулих вихідних, стверджують, що вона вже почала це робити, пише Financial Times.

Меркель та інші європейські лідери повинні не допустити того, щоб Трамп уклав будь-яку «угоду» з Путіним, яка б підірвала українські інтереси, наголошує видання.

Також, якщо президент США зніме санкції з Росії, не забезпечивши суттєві поступки щодо відновлення і поваги до суверенітету України, Меркель повинна бути готова проявити жорсткість, щоб втримати європейські заходи. Це може здаватися безнадійною справою, але, залежно від результатів виборів у різних європейських країнах цього року, є ймовірність, що Меркель зможе вмовити європейських лідерів зберігати жорстку позицію. Оскільки Європейський Союз є більшим торгівельним партнером, ніж США, для Росії, це може переконати Москву, що прогрес щодо України є в національних економічних інтересах Росії, зазначає Financial Times.

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